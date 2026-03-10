Francia 'no aprueba y no participará' en el conflicto actual en Medio Oriente

El Gobierno de Francia aseguró este martes que no respalda ni se involucrará en el conflicto en Medio Oriente desencadenado tras los ataques de Israel y EU contra Irán , afirmó el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

“Francia no aprueba esta guerra y no participará en ella”, declaró el jefe de la diplomacia francesa durante una entrevista transmitida en un programa especial de France 2, realizado en colaboración con la emisora France Inter, cuando el enfrentamiento entre Washington, Tel Aviv y Teherán entra en su undécimo día.

Barrot subrayó que, pese a la escalada militar, el Gobierno francés no contempla sumarse al conflicto, una postura reiterada tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional celebrada horas antes en París.

Francia esta "preparada para cualquier posibilidad"

Durante la conversación, el ministro también defendió la necesidad de lograr una desescalada lo antes posible y avanzar hacia un cese de hostilidades, aunque advirtió que para ello sería necesario un cambio profundo en la postura adoptada por Irán en el actual escenario de tensión.

"La única solución para una salida duradera de la crisis es una revisión completa del régimen actual en Irán", declaró Barrot. Francia espera, dijo, que "Irán renuncie a ser una potencia desestabilizadora y peligrosa" y denunció la "obstinación" del régimen de Teherán respecto a su arsenal militar y su programa nuclear.

Sobre la evolución de la guerra, Barrot señaló que Francia se está preparando "para cualquier eventualidad".

"Garantizamos la protección de nuestros ciudadanos, brindamos todo el apoyo necesario (...) a Chipre, a nuestros socios que han sido injustamente atacados por drones y misiles iraníes, y, por supuesto, trabajamos para apoyar al Líbano en esta difícil situación y para preparar la libertad de navegación en el Mar Rojo, pero también en el Golfo Pérsico, para que la presión sobre los precios de la energía pueda aliviarse", añadió el ministro de Asuntos Exteriores.

Las intenciones de Francia y sus socios

Francia quiere "construir una misión, como la que hicimos en el Mar Rojo con socios europeos, griegos, italianos y españoles, para garantizar, pero no sólo en los próximos días, sino de forma más sostenible, la seguridad del tráfico en el estrecho (de Ormuz)" , aclaró.

Recalcó que "no se trata en absoluto de entrar en una guerra y que "su único propósito es proteger la libertad de navegación". Si las posiciones francesas son atacadas y Francia debe tomar represalias, "se aplica el principio de legítima defensa", afirmó Barrot.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una reunión de los líderes del G7 por videoconferencia para analizar mañana miércoles las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto, informaron este martes.

Según las fuentes, será la primera discusión entre los miembros del G7 centrada específicamente en las repercusiones económicas de la guerra , en particular en los mercados energéticos y en las posibles medidas para limitar sus efectos sobre las economías.

