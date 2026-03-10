Estadounidenses opinan sobre la guerra en Irán; esto dicen las encuestas

La ofensiva militar de EU contra Irán ha generado una marcada división entre los estadounidenses, con posturas que se alinean principalmente con las afiliaciones partidistas, según diversas encuestas realizadas desde el inicio del conflicto . La mayoría de los sondeos indica que el rechazo a la intervención supera al respaldo, pese a que muchos ciudadanos consideran a Irán como una amenaza para la seguridad del país.

Los estudios de opinión también reflejan inquietud entre la población sobre las consecuencias del enfrentamiento. Una parte significativa de los encuestados teme que la acción militar termine haciendo a EU “menos seguro”, lo que revela una percepción ambivalente: mientras reconocen el riesgo que representa Irán, dudan de que la vía militar sea la mejor respuesta.

El panorama representa además un desafío político para el presidente Donald Trump, quien enfrenta la posibilidad de que el conflicto se prolongue y provoque efectos económicos adversos. El mandatario envió señales mixtas sobre la evolución de la guerra al sugerir que el enfrentamiento podría acercarse a su final, pero al mismo tiempo advertir que Washington podría intensificar la ofensiva si Irán interrumpe el flujo mundial de petróleo.

La situación de los mercados energéticos

La volatilidad en los mercados energéticos ya comienza a generar preocupación entre los votantes. Sondeos realizados durante el fin de semana muestran que una amplia mayoría teme que la guerra impulse el aumento de los precios del petróleo y de la gasolina en el país. Además, muchos estadounidenses prevén que la operación militar podría extenderse durante meses o incluso más tiempo.

Aunque los simpatizantes del Partido Republicano de EU respaldan mayoritariamente al presidente, las encuestas sugieren que existe cautela respecto a cualquier decisión que implique el despliegue de tropas estadounidenses en territorio iraní. Esta postura refleja también las tensiones con una de las promesas centrales de la campaña de Trump: priorizar los intereses nacionales y poner fin a lo que él mismo ha denominado “guerras eternas”.

Aproximadamente la mitad de los votantes registrados —53%— se opone a la acción militar de EU contra Irán, según una nueva encuesta realizada durante el fin de semana. Solo 4 de cada 10 la apoyan, y cerca de 1 de cada 10 no está seguro. Una nueva encuesta de Ipsos también encontró que son más los que desaprueban que los que aprueban los ataques.

Eso es similar a los resultados de sondeos rápidos por mensaje de texto, dos sondeos realizados poco después de que comenzaran los ataques conjuntos de EU e Israel; dichos sondeos también indican que son más los estadounidenses que rechazan la acción militar estadounidense que quienes la apoyan.

En una encuesta reciente se encontraron opiniones más equilibradas: la mitad de los votantes registrados aprueba la acción militar de EU, mientras que la otra mitad la desaprueba.

Varios de los sondeos recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses piensa que el gobierno de Trump no ha ofrecido una explicación clara de las razones detrás de los ataques militares, y hay algunas divisiones sobre si Irán realmente representaba una "amenaza inminente y directa" para EU, como ha dicho la Casa Blanca.

¿Los ciudadanos creen que Irán sea una amenaza?

La mayoría de los votantes en una de las encuestas — 55%— señaló que no creía que Irán representara una "amenaza militar inminente" para EU antes de la actual acción militar. Por otro lado, cerca de 6 de cada 10 votantes registrados que participaron en la encuesta dijeron que Irán representa una "amenaza real para la seguridad nacional", y en otra encuesta reciente se encontró que cerca de la mitad de los adultos en EU estaban muy preocupados de que el programa nuclear de Irán representara una amenaza directa para Estados Unidos.

Mientras oscilan los precios del petróleo, la gran mayoría de los votantes está "muy" o "algo" preocupada por el aumento de los precios del petróleo y la gasolina en E U, solo cerca de una cuarta parte de los votantes está "no muy preocupada" o "nada preocupada".

Los niveles más altos de preocupación están entre demócratas e independientes, pero cerca de la mitad de los republicanos también está al menos algo preocupada de que la guerra incremente los precios de la gasolina.

Cerca de dos tercios de los estadounidenses esperan que los precios de la gasolina en EU "empeoren" durante el próximo año como resultado de la acción militar de EU, según una encuesta realizada del 6 al 9 de marzo.

Los republicanos tienden más a decir que los precios de la gasolina empeorarían en lugar de mejorar como resultado de la guerra: 44% dijo que empeorarían, mientras que 26% esperaba que mejoraran. Cerca de 2 de cada 10 pensó que se mantendrían igual. Los demócratas e independientes esperan abrumadoramente que los precios de la gasolina empeoren.

Trump afirmó el lunes que EU tomaría medidas adicionales contra Irán si intentaban detener el suministro mundial de petróleo. Mientras la guerra con Irán se extiende por Medio Oriente, muchos estadounidenses también temen que las decisiones militares de Trump hayan hecho que EU sea menos seguro.

Aproximadamente la mitad de los votantes que participaron en las encuestas dijeron que la acción militar de EU en Irán hace que EU sea "menos seguro", mientras que sólo cerca de 3 de cada 10 en cada sondeo indicó que hizo al país más seguro. En una encuesta se encontró que cerca de la mitad de los adultos en EU pensaba que los ataques harían que Irán fuera "una amenaza mayor" para Estados Unidos, mientras que solo cerca de 3 de cada 10 creía que reduciría el peligro.

Más de la mitad no confía en Trump

Cerca de 6 de cada 10 adultos en EU dijeron que confiaban "poco" o "nada" en que Trump tomara las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza por parte de EU en Irán. Los republicanos manifestaron más confianza que los demócratas o los independientes.

En otra encuesta realizada antes de los ataques se encontró de forma similar que 56% de los adultos en EU confiaba "solo un poco" o "nada" en que Trump tomaría las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar en el extranjero. A la mayoría de los votantes les preocupa una posible ampliación del alcance de la guerra.

Cerca de tres cuartas partes de los votantes se oponen a la idea de enviar tropas terrestres a Irán, según la encuesta que se realizó después de que se anunciara la muerte de seis soldados estadounidenses. Más tarde se informó la muerte de un séptimo miembro del ejército.

El gobierno de Trump ha reconocido la probabilidad de bajas estadounidenses y no ha descartado enviar soldados a Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que era una "tontería" esperar que funcionarios de EU dijeran públicamente "hasta aquí exactamente llegaremos".

Sólo cerca de 2 de cada 10 de quienes participaron en la encuesta apoyaron el envío de tropas a Irán. Incluso entre los votantes republicanos, en el sondeo se encontró que hay más estadounidenses que se oponen al envío de tropas terrestres que aquellos que lo respaldan: 52% frente a 37%, respectivamente.

La nueva encuesta encontró preocupación bipartidista de que la acción militar de EU ponga en riesgo la vida del personal militar estadounidense. Cerca de 9 de cada 10 adultos en EU están "muy" o "algo" preocupados por esto, incluidos 86% de los republicanos y 93% de los demócratas.

TG