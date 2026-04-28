Google autoriza al Pentágono usar su inteligencia artificial pese al rechazo interno

El medio estadounidense The Wall Street Journal aseguró este martes que Google acordó permitir que el Pentágono de Estados Unidos utilice sus herramientas de inteligencia artificial (IA) para llevar a cabo operaciones , a pesar de que en días recientes más de 600 empleados de la compañía tecnológica exigieron a los directivos desistir de formar parte de este tipo de acuerdos militares.

De acuerdo con las declaraciones del diario, el gigante tecnológico dio luz verde al Departamento de Defensa de Estados Unidos para que utilice su sistema de inteligencia artificial en secreto, aunque incluyó cláusulas contractuales especificando que su IA no está destinada a la vigilancia masiva nacional ni al desarrollo de armas totalmente autónomas.

Trabajadores exigen frenar acuerdos militares con IA

No obstante, el lunes más de 600 trabajadores de la compañía firmaron y enviaron una misiva al director ejecutivo de la empresa, Sundar Pichai, rechazando el convenio y pidiendo que se detuviera cualquier colaboración clasificada con el Ejército de Estados Unidos.

"Queremos que la IA beneficie a la humanidad, no que se utilice de forma inhumana o extremadamente dañina", señalaron los trabajadores en la carta, a la que tuvo acceso The Washington Post.

A principios de año, el Pentágono rompió lazos con Anthropic después de que la compañía intentara añadir una cláusula para evitar que su tecnología se usara en vigilancia masiva o armas letales autónomas.

No obstante, poco después de que la noticia se hiciera pública, la empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial OpenAI (creadora de ChatGPT) firmó un acuerdo con el Pentágono.

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Los modelos de Anthropic han sido utilizados durante la guerra de Irán y en la operación para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Google se retiró anteriormente de una colaboración militar que utilizaba sus productos de IA, denominada Proyecto Maven, tras una fuerte reacción negativa por parte de sus empleados en 2018.

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