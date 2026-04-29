Filtran cuánto pagó Julio Ibáñez para ser liberado en Sudáfrica

El pasado mes de marzo, tanto el reportero de la cadena de TUDN Deportes de Televisa, Julio Ibáñez, como su camarógrafo, Danny García, fueron aprehendidos en Sudáfrica debido a volar un dron en una zona prohibida.

No obstante, la detención se viralizó a través de una transmisión en vivo en la cuenta de TikTok del mismo reportero. En un principio, se creía que el motivo era por presuntas irregularidades en su situación migratoria, pero pronto se dio a conocer la verdadera razón.

Por medio del South African Jewish Report, se reveló que una persona reportó el vuelo de los drones sobre una universidad en Johannesburgo, acto que denunció ante la Community Security Organization (CSO).

Pagan fianza de reportero arrestado en Sudáfrica

Rápidamente Televisa se encargó de pagar la fianza de Julio Ibáñez y Danny García para poder continuar con el proceso correspondiente fuera de prisión. Actualmente se encuentran recluidos en un hotel, custodiados por la policía, y ninguno puede salir del país hasta finalizar la operación, durante el mes de mayo.

En días recientes, se dio a conocer la cifra que pagó la empresa para liberar a cada uno de los detenidos, la cual fue de 10 mil rands, es decir, alrededor de 10 mil 500 pesos mexicanos.

Además, mantienen contacto con la cancillería mexicana y la embajadora de México en Sudáfrica para que el proceso se lleve a cabo lo antes posible y sin contratiempos. La audiencia está programada para el próximo 12 de mayo.

¿Qué hacía Julio Ibáñez en Sudáfrica?

Julio Ibáñez y Danny García estaban en Sudáfrica para crear contenido sobre la selección del país, debido a que, durante el partido inaugural del Mundial 2026, se celebrará el enfrentamiento México vs Sudáfrica, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

No obstante, ambos fueron detenidos por elementos de la policía local en su cuarto de hotel, mientras realizaban una transmisión en vivo.

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