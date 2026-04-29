Donald Trump aparecerá en pasaportes por esta razón; usuarios de redes lo rechazan

Un presunto rediseño del pasaporte de Estados Unidos con el rostro de Donald Trump ha provocado una ola de críticas en redes sociales y en el ámbito político. La medida, que coincidiría con el aniversario 250 del país, reabre el debate sobre patriotismo, culto a la personalidad y uso del poder.

¿Qué se sabe del nuevo pasaporte con la cara de Trump?

De acuerdo con reportes difundidos por CNN, el Departamento de Estado de Estados Unidos estaría ultimando detalles de un “rediseño radical” del pasaporte estadounidense. El cambio más llamativo sería la inclusión de una fotografía de Donald Trump, tomada de su segundo retrato inaugural.

Según la información citada por el medio, este diseño sería emitido inicialmente por la Washington Passport Agency para quienes realicen su renovación de manera presencial. Mientras tanto, los trámites en línea y otras oficinas mantendrían temporalmente el formato actual. La noticia no ha tardado en encender el debate público, especialmente porque el pasaporte es uno de los documentos oficiales más importantes para millones de ciudadanos y viajeros.

¿Por qué genera tanta controversia?

El rechazo se centra en que ningún presidente en funciones había impulsado una medida similar en tiempos modernos. Para críticos y opositores, incluir la imagen de un mandatario vivo en documentos oficiales podría interpretarse como una forma de personalismo político.

El congresista Mike Levin, representante del distrito 49 de California, criticó duramente la idea. En redes sociales señaló que Trump también ha intentado poner su imagen en monedas, billetes, pases de parques y otros espacios simbólicos.

Oscar Wilde vuelve al debate político

El tema incluso ha sido comparado con una frase atribuida al escritor irlandés Oscar Wilde: “El patriotismo es la virtud de los malvados”. Aunque la cita suele interpretarse de distintas maneras, muchos usuarios la han recuperado para cuestionar decisiones que usan símbolos nacionales con fines políticos.

Además, algunos comentaristas recordaron otra línea de La importancia de llamarse Ernesto, obra clásica de Wilde, donde se ridiculiza la vanidad personal. La referencia literaria ha dado un tono irónico a una discusión que, en el fondo, toca temas serios: identidad nacional, instituciones públicas y límites del liderazgo político.

���� Casa Branca anuncia “passaporte patriota” com imagem de Donald Trump.



Edição limitada é em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. pic.twitter.com/hGZmgGb5TI— Eixo Político (@eixopolitico) April 29, 2026

¿Cuándo entraría en vigor el nuevo diseño?

La fecha estimada para el lanzamiento sería durante el verano de 2026, justo antes de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, una conmemoración histórica que marcará dos siglos y medio desde la independencia del país. Ese calendario no parece casual. Para algunos analistas, el simbolismo del aniversario podría ser utilizado para reforzar una narrativa nacionalista.

Las plataformas digitales se llenaron de memes, críticas y comentarios de sorpresa. Muchos usuarios consideran inapropiado modificar un documento internacional para destacar a un presidente en turno. Otros seguidores de Trump, sin embargo, defendieron la idea argumentando que representa una figura histórica para millones de votantes.

Como suele ocurrir con cualquier tema ligado al exmandatario, la conversación quedó rápidamente dividida entre apoyo y rechazo. El pasaporte no es solo una libreta para viajar. También representa la imagen institucional de un país ante el mundo. Por eso cualquier cambio en su diseño suele ser delicado.

En este caso, la posibilidad de incluir a Donald Trump ha generado preguntas sobre el uso político de los símbolos públicos. Para sus críticos, es una señal de exceso de protagonismo. Para sus simpatizantes, una muestra de reconocimiento histórico. Lo cierto es que, confirmado o no de forma definitiva, el tema ya logró algo: volver a colocar a Trump en el centro de la conversación pública dentro y fuera de Estados Unidos.

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