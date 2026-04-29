Detienen a dos mexicanos y un español en operativo contra una secta en Inglaterra

Dos ciudadanos mexicanos y un español se encuentran entre las nueve personas detenidas este miércoles durante un operativo policial contra una comunidad religiosa en la ciudad de Crewe, en el noroeste de Inglaterra.

La investigación está relacionada con presuntos delitos de agresión sexual, matrimonios forzados y prácticas vinculadas a la esclavitud moderna.

De acuerdo con la Policía del condado de Cheshire, el despliegue movilizó a cerca de 500 agentes y contó con la colaboración de instancias internacionales como Europol. Las autoridades precisaron que el caso continúa en curso, tras una serie de intervenciones simultáneas realizadas en distintos puntos de la localidad.

La investigación se centra en la organización Ahmadi Religion of Peace and Light, un grupo supuestamente fundado en 2015 por Abdullah Hashem, un ciudadano egipcio-estadounidense que se presenta como su líder espiritual. Afirman tener raíces en el chiismo, aunque ha sido rechazada por la mayoría de corrientes musulmanas.

Detención se logró tras denuncia

Según las autoridades, las detenciones responden a una denuncia recibida el mes pasado de una antigua adepta de la organización sobre delitos supuestamente cometidos en 2023, dos años después de que el grupo abriera su sede en Crewe, donde viven 150 simpatizantes.

Entre los arrestados hay seis hombres y tres mujeres de nacionalidades estadounidense, mexicana, italiana, española, sueca, egipcia y británica.

En concreto, fueron detenidos dos hombres mexicanos de 30 años -uno de ellos por trata de seres humanos, agresiones sexuales y matrimonio forzado, y otro por explotación y delitos sexuales-, así como un ciudadano español de 35 años acusado de violación, agresión sexual, violencia y matrimonio forzado.

El superintendente jefe Gareth Wrigley subrayó que "esta es una investigación sobre las graves acusaciones denunciadas, no sobre la religión en sí".

El mando precisó que se registraron tres inmuebles vinculados a la organización y señaló que las pesquisas continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en los próximos días.

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NA