China afirmó este lunes que está cumpliendo su promesa de tomar medidas enérgicas contra los productos químicos que pueden usarse para fabricar fentanilo, un tema clave para el presidente Donald Trump durante las recientes conversaciones con el líder chino Xi Jinping, mientras buscaban tomar medidas para aliviar una guerra comercial.

Beijing anunció nuevas restricciones de exportación sobre 13 productos químicos "usados en la fabricación de drogas" hacia Estados Unidos, Canadá y México, incluidos aquellos que se utilizan para producir el opioide sintético culpado de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Después de reunirse con Xi en Corea del Sur el mes pasado, Trump declaró que China ayudaría a poner fin a la crisis del fentanilo y que él reduciría un arancel relacionado del 20% al 10%.

Esto muestra los vaivenes en la cooperación entre Estados Unidos y China sobre el fentanilo a lo largo de los años y reduce las tensiones recientes después de que Trump lanzara su campaña de aranceles , incluidos aquellos contra el país que es el principal exportador de ingredientes farmacéuticos, como los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo.

"Lo que la administración Trump ha acordado esencialmente con Beijing es que Beijing haga lo que ya estaba haciendo durante la segunda parte de 2024", explicó Vanda Felbab-Brown, investigadora principal centrada en la crisis de los opioides en la Brookings Institution.

La cooperación sobre el fentanilo ha sido durante mucho tiempo un punto conflictivo en las relaciones entre Beijing y Washington.

En 2019, durante el primer mandato de Trump, Beijing dio un gran paso al restringir el fentanilo y sustancias relacionadas a petición del mandatario norteamericano. Cuando las tensiones aumentaron entre Beijing y Washington por cuestiones de derechos humanos, China comenzó a frenar la cooperación antidrogas en 2020 y dos años después lo formalizó.

Estados Unidos en 2023 incluyó a China como un "país productor importante de drogas ilícitas" antes de que el entonces presidente Joe Biden se reuniera con Xi en California para asegurar un acuerdo de cooperación con China.

Poco después, Beijing restringió más sustancias, incluyendo otro opioide sintético y productos químicos que se añaden al fentanilo. Otros precursores clave del fentanilo fueron limitados en septiembre de 2024.

Después de que Trump asumiera el cargo, impuso dos aranceles del 10% a China, acusándola de no detener el flujo de productos químicos. Beijing respondió con sus propios aranceles y pausando la cooperación sobre el fentanilo.

"La administración Trump cometió el gran error de descontar por completo e ignorar lo que China estaba haciendo con Estados Unidos en 2024 y simplemente entrar peleando", comentó Felbab-Brown.

Eso, dijo, ha permitido a Beijing negociar para reanudar medidas que ya estaban sobre la mesa en la segunda mitad de 2024 y "obtener doble puntuación".

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios el lunes sobre las nuevas restricciones de exportación de China.

También el lunes, Beijing dio otros indicios de cooperar en el tema, con un aviso público de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos de China instando a las empresas a cumplir con los códigos fiscales, las normas aduaneras, las leyes de internet y las regulaciones de divisas extranjeras.

Los productos químicos recientemente restringidos por Beijing aún pueden exportarse sin licencia a otros países además de los tres en América del Norte que fueron nombrados en el anuncio del Ministerio de Comercio de China. El fentanilo se fabrica principalmente en México.

El desafío sigue siendo que los "productos químicos muy básicos" con usos legítimos y generalizados en la química, la agricultura y la industria farmacéutica se utilizan cada vez más para fabricar opioides sintéticos, indicó Felbab-Brown.

En septiembre, Trump continuó incluyendo a China como un "país productor importante de drogas ilícitas".

"Durante demasiado tiempo, (China) ha permitido la producción ilícita de fentanilo en México y otros lugares al subsidiar la exportación de los productos químicos precursores necesarios para producir estas drogas mortales y no evitar que las empresas chinas vendan estos precursores a carteles criminales conocidos", dice la declaración presidencial.

