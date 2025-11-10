Este lunes, el Senado de Estados Unidos aprobó el inicio del debate sobre el proyecto de ley respaldado por la Cámara de Representantes, diseñado para poner fin al cierre del gobierno. Con 60 votos a favor y 40 en contra, la votación procedural permitió avanzar con las negociaciones, acercando la posibilidad de una aprobación final de la medida.

Para que la moción fuera exitosa se necesitaba una mayoría simple de 60 votos, meta alcanzada gracias al apoyo de ocho senadores demócratas que se unieron a los republicanos. Entre ellos se encuentran Catherine Cortez Masto, John Fetterman, Dick Durbin, Maggie Hassan, Tim Kaine, Angus King, Jackie Rosen y Jeanne Shaheen.

A continuación, el Senado llevará a cabo una serie de votaciones previas a la aprobación definitiva, que incluirán la consideración de enmiendas al proyecto de ley aprobado en la Cámara.

Estas modificaciones buscan reflejar un acuerdo alcanzado por la mayoría de los senadores republicanos y los ocho demócratas disidentes.

De ser aprobado, el acuerdo permitiría reabrir temporalmente el Gobierno federal, que lleva 40 días cerrado, y garantizaría el pago retroactivo a los empleados federales afectados, mientras se negocian los presupuestos para el año fiscal 2026.

Esta medida podría poner fin a una crisis que ha provocado cancelaciones masivas de vuelos, la suspensión de programas de asistencia alimentaria y más de un millón de trabajadores federales sin salario.

Además, la falta de consenso entre republicanos y demócratas sobre los subsidios de salud se ha convertido en el punto principal de disputa, ya que cerca de 24 millones de personas, especialmente adultos mayores, podrían perder su cobertura del Obamacare si no se llega a un acuerdo antes de diciembre.

