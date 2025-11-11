El Reino Unido dará apoyo a Ucrania para reparaciones en el sector energético

El Reino Unido facilitará a Ucrania apoyo para realizar reparaciones vitales en el sector energético ante los bombardeos rusos, además de prestar ayuda humanitaria a las personas más afectadas por la falta de electricidad, calefacción y agua este invierno, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Este apoyo ayudará a Ucrania a restablecer la infraestructura energética esencial, garantizando el suministro de luz y calefacción en hogares, hospitales y escuelas ucranianas, incluso frente a los incesantes ataques rusos, precisa la nota.

Rusia ha convertido la infraestructura energética civil de Ucrania en un objetivo prioritario durante toda la guerra, pero, al comenzar el invierno, los ataques rusos contra las redes de electricidad y calefacción se intensifican porque el presidente Vladímir Putin intenta doblegar al pueblo ucraniano, señala Exteriores.

Asimismo, Londres señaló que prohibirá que el gas natural licuado (GNL) ruso pueda acceder a los servicios marítimos británicos, como los de seguros y transporte.

Esta medida impedirá que se utilicen servicios británicos para exportar GNL ruso a terceros países, ya que las importaciones al propio Reino Unido están prohibidas desde 2023.

La prohibición se implementará gradualmente en 2026, en coordinación con aliados europeos.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, señaló en la nota que "Putin está intentando sumir a Ucrania en la oscuridad y el frío con la llegada del invierno. Estos cobardes ataques no solo atentan contra la seguridad de Ucrania, sino que también representan una amenaza para la seguridad económica, la estabilidad y el crecimiento del Reino Unido."

La decisión británica se conoció con motivo de la participación de Cooper en la reunión ministerial de Exteriores del G7 en Canadá.

MF