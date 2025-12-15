FBI arresta a cinco personas acusadas de planear un 'ataque terrorista' en California

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó este lunes que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detuvo a cinco personas acusadas de planear una serie de ataques “terroristas” en el sur de California durante las próximas celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo con un comunicado oficial, los arrestados formaban parte de un grupo de “extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista”, y presuntamente organizaban varias explosiones en distintas zonas de California , además de planear atentados contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en coordinación con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California (los condados de Orange y Los Ángeles)", destacó Bondi en una publicación en la plataforma X.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en una publicación, también en la plataforma X, la detención de un quinto individuo, quien también está presuntamente conectado con el grupo "extremista" , fue detenido en Nueva Orleans, donde planeaba un "ataque violento aparte".

En documentos judiciales presentados en California, las autoridades identificaron a los cuatro detenidos en ese estado como Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai.

El plan, según detalla la querella, había sido llamado "Operación Sol de Medianoche" e instruía a los participantes a plantar mochilas con explosivos caseros en cinco ubicaciones distintas, de manera simultánea, el 31 de diciembre. Las bombas iban dirigidas contra "dos empresas estadounidenses" que no se nombran en los documentos.

En preparación para el ataque, los acusados viajaron al desierto de Mojave, en el sureste de California, este fin de semana para hacer pruebas de detonación de los explosivos, cuando fueron arrestados por el FBI , según los documentos judiciales.

El FBI señaló al grupo Turtle Island Liberation Front como la organización responsable de estar planeando estos supuestos ataques.

Además de los planes en Año Nuevo, dos de los detenidos discutieron ideas para atacar agentes y vehículos de ICE en enero y febrero del próximo año con el objetivo de "acabar con algunos y asustar al resto", de acuerdo con los documentos.

Por su parte, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, vinculó los arrestos a un esfuerzo de la administración Trump "para extinguir las amenazas terroristas de extrema izquierda" en Estados Unidos.

En páginas de redes sociales asociadas a este grupo, que según las autoridades, eran administradas por Carroll, se describe como una organización de "liberación" a través de la "descolonización y la soberanía".

En Instagram, donde tienen 862 seguidores y han publicado contenido empezando en verano de este año, han compartido i mágenes relacionadas con las protestas en contra de las políticas migratorias de Trump, en apoyo a Palestina y en contra del capitalismo.

XP