El Papa León XIV instó este lunes a acabar con la violencia antisemita en relación a la "masacre terrorista" ocurrida este domingo en Sídney, Australia contra la comunidad judía, que causó al menos 16 fallecidos.

"Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía", afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.

Y añadió: "¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones".

Posteriormente, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, envió en nombre del Pontífice un telegrama dirigido al arzobispo de Sídney, Antony Colin Fisher, en el que León XIV se declara "profundamente entristecido" por el "terrible ataque" y ofrece "su apoyo espiritual a todos los afectados por este acto de violencia sin sentido".

El Papa pide paz

En el telegrama, el Papa espera que "aquellos tentados por la violencia se conviertan y busquen el camino de la paz y la solidaridad" e invoca "bendiciones de paz y fortaleza sobre todos los australianos".

El ataque, que se produjo en un parque cercano a una popular playa de Sídney durante un acto de celebración de la comunidad judía, causó 14 muertos en el lugar, incluido uno de los agresores, y otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital.

Además, al menos 42 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado crítico.

"Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de fe y de esperanza; mientras los contemplamos en nuestros hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad", concluyó el Papa.

