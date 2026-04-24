EU sigue imparable contra buques iraníes en Ormuz: comparte reveladora FOTO

El Comando Central de Estados Unidos continúa deteniendo buques mercantes y petroleros de Irán este viernes 24 de abril del 2026 como parte del bloqueo naval que el presidente Donald Trump ordenó mantener vigente pese a extender el alto al fuego y en medio de incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Teherán en Pakistán.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos compartieron una fotografía del d estructor de misiles guiados USS Rafael Peralta deteniendo a un buque con bandera iraní que pretendía navegar hasta un puerto de la república Islámica.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 29 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade on Iranian ports against an Iranian-flagged ship attempting to sail to a port in Iran, April 24. pic.twitter.com/XsGg65nXt2— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 25, 2026

En cuanto a las incautaciones, los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos un carguero iraní ha sido capturado tras una operación con uso de fuerza por parte de Estados Unidos, al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

El 21 de abril, cuando Trump extendió el alto el fuego de forma indefinida para que Teherán presente una propuesta de paz, las autoridades de Irán rechazaron las declaraciones del republicano al considerar que el bloqueo naval que afecta sus puertos puede ser comparado con un bombardeo.

El departamento de Tesoro ha informado que el bloqueo sobre los puertos se encontraría perjudicando el 90 % del comercio marítimo que ingresa y sale de Irán.

JM