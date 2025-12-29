EU suma otro ataque contra lanchas en el Pacífico y deja dos tripulantes muertos

El Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo este lunes un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. Como resultado de la operación, dos personas que viajaban a bordo de la lancha murieron. La acción forma parte del operativo denominado Lanza del Sur, enfocado en combatir actividades ilícitas en aguas internacionales.

La dependencia militar estadounidense difundió un video del ataque a través de su cuenta oficial en la red social X. En la grabación se observa la intervención contra la embarcación mientras se desplazaba en mar abierto. De acuerdo con el Comando Sur, los dos tripulantes, identificados como hombres, fueron catalogados como “narcoterroristas” y perdieron la vida durante el operativo.

El organismo señaló que la acción se realizó en aguas internacionales como parte de los esfuerzos continuos para frenar el tráfico de drogas y otras actividades criminales transnacionales que operan en la región del Pacífico Oriental. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de los fallecidos ni sobre la carga que transportaba la lancha atacada.

Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un "alborotador".

