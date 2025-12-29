Trump elogia a Netanyahu y afirma que Israel 'tal vez ya no existiría' sin su liderazgo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que, de no haber sido por el liderazgo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Israel “tal vez ya no existiría”. La declaración se dio durante una conferencia de prensa marcada por el intercambio de elogios entre ambos líderes, sin que se revelaran detalles sobre la reunión privada que sostuvieron previamente.

Te puede interesar: Trump reacciona al ataque a la residencia de Putin

El pronunciamiento tuvo lugar en Mar-a-Lago, Florida, durante un encuentro con medios, donde Trump calificó a Netanyahu como “un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra”. El mandatario estadounidense añadió que, bajo una conducción distinta, la situación del país podría haber sido muy diferente.

Ambos mandatarios emplearon más de 20 minutos en intercambiar elogios el uno hacia el otro sin dar detalles sobre los puntos tocados en una reunión sostenida minutos antes, donde la prioridad era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la franja de Gaza.

Israel había indicado antes del encuentro que no estaba dispuesta a entrar en esa nueva fase hasta que Hamás no entregara el cuerpo de Ran Gvili, policía israelí que falleció mientras combatía a miembros de la milicia durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

En octubre Hamás entregó a Israel a los 20 rehenes israelíes que aún mantenía con vida y, tras hacer entrega de más de 20 cadáveres que mantenía en su poder, el de Gvili es el último que queda por transferir.

También puedes leer: Zelenski señala que Trump le ofreció garantías de seguridad por 15 años

Por su parte, Netanyahu agradeció hoy la "inestimable" ayuda de Trump durante el proceso y aseguró que planea otorgar al republicano el Premio Israel, el cual aseguró que "en casi 80 años nunca se había otorgado a un no israelí".

Aunque no detalló cuando será entregado este reconocimiento, Netanyahu agregó que fue el ministro de Educación quien decidió darle el premio a Trump y que sera por "sus contribuciones a Israel y al pueblo judío".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP