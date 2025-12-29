Estados Unidos acuerda contribuir a la ONU con 2 MMDD para asistencia humanitaria

El Gobierno de Estados Unidos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) firmaron este lunes un acuerdo mediante el cual la Administración de Donald Trump contribuirá con 2 mil millones de dólares a 17 programas de asistencia en emergencias de Naciones Unidas en 2026.

El memorando de entendimiento que incluye esta contribución, tras un año de drásticos recortes de Estados Unidos a la cooperación humanitaria, fue firmado en la Misión de Washington ante la ONU en Ginebra por el subsecretario de Asuntos Humanitarios de Estados Unidos, Jeremy Lewin, y el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

Lewin aseguró que la forma en la que la ayuda norteamericana llegará al sistema humanitaria será "dos veces más eficiente" que antes de la llegada de Trump a la presidencia , pese a que en la práctica la cantidad podría ser menor, ya que reconoció que antes la partida norteamericana para estos programas de cooperación superaba los 10.000 millones de dólares.

Los 17 programas en los que participa Estados Unidos incluyen ayuda a cuatro países latinoamericanos (El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras), así como a zonas en crisis como Ucrania, Birmania (Myanmar), Siria, República Democrática del Congo o Sudán, pero en la lista no figura asistencia a Gaza, donde Estados Unidos, como Israel, pone en duda el papel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La ONU, a través de la OCHA, ha pedido a sus socios globales 23 mil millones de dólares para atender las emergencias humanitarias de 2026, una cifra considerablemente menor a la de 2025, cuando solicitó 47 mil millones de dólares pero sólo recibió aproximadamente un 30 % de esta cantidad, debido a los recortes en las contribuciones de socios como Estados Unidos.

"Este es un acuerdo histórico. Más allá de las cifras, lo verdaderamente importante es que millones de vidas se salvarán en 17 países", destacó antes de la firma el jefe humanitario de la ONU, quien agradeció al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio "su liderazgo y contribución".

Fletcher subrayó que la largamente esperada contribución estadounidense llega tras un año "extremadamente duro para todos los que participan en la acción humanitaria" y servirá para respaldar su plan de 2026, con el que OCHA quiere llegar a 87 millones de personas en crisis en todo el mundo.

El subsecretario Lewin agregó por su parte que Estados Unidos y Naciones Unidas están trabajando juntos para reformar el sistema humanitario y hacerlo "más reducido y más eficiente".

"Cuando Trump llegó a la presidencia se encontró con un sistema humanitario que había crecido más allá de sus posibilidades y que era insostenible, que no solo Estados Unidos sino también otros donantes ya no podían mantener y era ineficiente", aseguró

El acuerdo, añadió, supone un avance hacia el futuro de la ONU, en el que la organización debe "eliminar duplicidades, recortar estructuras innecesarias, ganar eficiencia, rapidez y flexibilidad, y estar mejor preparada para responder a los retos humanitarios del siglo XXI".

Fletcher admitió que Naciones Unidas está priorizando al máximo su eficiencia, eliminando duplicidades y burocracia, y reconoció que los contribuyentes estadounidenses "esperan responsabilidad por cada dólar gastado, y el programa incluye mecanismos para garantizar que cada dólar salva vidas".

MV