EU reporta más de 3 mil objetivos atacados en Irán en una semana

Durante la primera semana de bombardeos de Estados Unidos contra Irán, se han atacado más de tres mil objetivos y se han destruido o dañado al menos 43 embarcaciones, de acuerdo con un informe difundido este viernes por el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom), responsable de las operaciones militares en Oriente Medio.

La actualización más reciente muestra un incremento considerable en la cantidad de blancos impactados dentro del territorio iraní, en comparación con los cerca de dos mil objetivos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirmaban haber alcanzado hasta el día anterior.

Entre los sitios golpeados figuran instalaciones militares clave, incluidos los cuarteles de la Guardia Revolucionaria y de sus fuerzas aeroespaciales, así como diversos centros de mando y control.

El Centcom también señaló que las operaciones incluyeron ataques contra sistemas integrados de defensa aérea, instalaciones vinculadas a misiles balísticos y antibuque, además de embarcaciones y submarinos pertenecientes a la Armada iraní.

Esta destrucción ha provocado que el volumen de ataques de Irán se haya reducido drásticamente desde el inicio de las hostilidades el sábado pasado.

El comandante del Centcom, Brad Cooper, dijo este jueves en una rueda de prensa junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que los ataques iraníes con misiles cayeron un 90 %, mientras que los que emplean drones disminuyeron hasta un 83 %.

El informe del Centcom también aseguró que ya han destruido o dañado 43 embarcaciones iraníes.

Entre ellas se encuentra un portaviones de drones "aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial", atacado el jueves.

EU ha empleado en el conflicto los bombarderos B-2 y B-52, los cazas F-35 Stealth o los drones Kamikaze LUCAS, un sistema que Estados Unidos construyó aplicando ingeniería de drones de origen iraní.

El número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado subió a mil 230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

Entre ellos se encuentra el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció en la primera ola de bombardeos del sábado.

En Líbano han muerto ya 217 personas y otras 798 han resultado heridas como resultado de los bombardeos israelíes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el jueves que Irán va a estar diezmado durante un periodo de diez años antes de que pueda reconstruirse.

