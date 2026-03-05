Cuba informa muerte de uno de los seis detenidos tras interceptar lancha procedente de EU

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó este jueves que uno de los seis detenidos tras el operativo contra una lancha rápida procedente de Estados Unidos, realizado la semana pasada, murió debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento armado con tropas guardafronteras.

En el último párrafo de un comunicado sobre el avance de las investigaciones, la dependencia señaló que Roberto Álvarez Ávila, quien había resultado herido durante el incidente y permanecía bajo custodia, falleció el 4 de marzo a causa de las lesiones recibidas.

De acuerdo con la versión oficial, el 25 de febrero fuerzas guardafronteras interceptaron una lancha rápida proveniente de Estados Unidos en aguas territoriales de Cuba. En la embarcación viajaban diez personas y se transportaba una considerable cantidad de armamento.

El Minint indicó que desde la lancha se realizaron disparos contra los agentes fronterizos, quienes respondieron al ataque. En el enfrentamiento murieron cuatro ocupantes de la embarcación, mientras que los otros seis resultaron heridos.

En su nueva nota sobre el incidente, las autoridades cubanas indican que los detenidos heridos "continúan recibiendo asistencia médica especializada de acuerdo al estado de salud y la gravedad de cada cual".

Además refieren que "avanzan las acciones periciales y de instrucción que permitirán el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la implicación de cada uno de sus autores".

Asimismo señalan que las declaraciones de los detenidos "se suman a un conjunto de diligencias investigativas, que refuerzan las evidencias en su contra; a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos".

El Minint dijo que desde un inicio, las autoridades cubanas han mantenido "comunicación oportuna" con las contrapartes estadounidenses.

En ese sentido explicó que el lunes autoridades de los EU "trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación" y que la cooperación pudiera incluir "intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas".

"Dada la gravedad de los hechos y la amenaza que representa el terrorismo no solo para Cuba, las autoridades nacionales, siendo consecuentes con la postura histórica sobre esta temática, consideran un deber la cooperación recíproca en el enfrentamiento a este peligroso flagelo para toda la humanidad", añadió.

La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó el pasado martes que ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra los detenidos por el suceso y que pidió prisión provisional para ellos.

Anteriormente había señalado que los arrestados se enfrentaban a cargos con un "marco sancionador elevado" que va de los 10 años de prisión "hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte".

Este incidente tuvo lugar en un momento de particular tensión entre EU y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.

YC