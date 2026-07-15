EU realizará pruebas de testosterona a sus militares

El día de hoy, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el programa de detección de "deficiencia de testosterona", el cual será implementado en las tropas militares estadounidenses para mejorar su “nivel absoluto”.

Hegseth indicó que las nuevas pruebas se realizarán anualmente como parte de los exámenes médicos obligatorios del personal militar para quienes tengan 30 años o más. Los menores de 30 años podrán ofrecerse como voluntarios para hacerse la prueba. En un video difundido en redes sociales, Hegseth se refiere simplemente a las tropas, aunque parece que se está refiriendo únicamente a evaluar a hombres uniformados para detectar irregularidades hormonales.

La medida llega mientras otros funcionarios del gobierno de Trump han empezado a abogar por que los hombres tengan un acceso más fácil a terapias de reemplazo de testosterona, pero el mensaje de Hegseth y de otros mezcla ciencia conocida sobre la hormona con afirmaciones más amplias y menos sustentadas.

Pentágono aclara pruebas de testosterona

Al ser consultado sobre qué condiciones buscaba abordar Hegseth con la nueva política, el Pentágono remitió a las declaraciones de Hegseth en el video, en el que habló de mantener a las tropas "fuertes, resilientes y capaces" y de que las exigencias del campo de batalla moderno requieren "máxima preparación psicológica y mental".

El Pentágono no ofreció condiciones o enfermedades específicas a las que apunte la política. En su video, Hegseth señaló que recibir terapia de reemplazo de testosterona será voluntario.

En los últimos años, las tropas de operaciones especiales —y en particular los Navy SEALs— han estado bajo escrutinio por su uso de testosterona y sustancias similares para mejorar el rendimiento.

La muerte de un aspirante a SEAL durante un entrenamiento en 2022 llevó al hallazgo de sustancias en su poder, incluida testosterona, y reveló un consumo de drogas mucho más extendido en el programa de élite de lo que se había reconocido previamente.

Te puede interesar: Elsa Aguirre muere a los 95 años, diva del Cine de Oro

Un año después de la muerte del aspirante, la Marina dijo que comenzaría un programa de pruebas antidrogas para detectar "cualquier sustancia hormonal, química o farmacológicamente relacionada con la testosterona, que promueva el crecimiento muscular".

Hegseth afirmó que su nueva iniciativa "no se trata de una mejora artificial". El Pentágono no respondió a preguntas sobre qué investigaciones o estudios académicos sustentaban la medida. Tampoco indicó si las militares mujeres podrían someterse a pruebas por disminución de estrógeno al entrar en la perimenopausia.

Los niveles de testosterona en los hombres disminuyen de forma natural con la edad y desde hace tiempo se han vinculado con problemas como disfunción eréctil, baja libido, cambios de ánimo y aumento de peso. Pero los expertos han debatido durante años cómo diagnosticar esos problemas y si deberían tratarse reemplazando la hormona.

También lee: Trump rechaza suspender operativos de ICE tras muerte de mexicano en Texas

El anuncio llega luego del movimiento de Kennedy "Make America Healthy Again"

El anuncio de Hegseth se produce mientras el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y otros funcionarios del gobierno de Trump avanzan para facilitar que los médicos receten testosterona. El mes pasado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) propuso flexibilizar los límites de prescripción de geles, pastillas, parches e inyecciones de testosterona.

La etiqueta actual de la FDA especifica que los medicamentos son solo para hombres con hipogonadismo, una condición médica que provoca niveles drásticamente bajos de testosterona.

Pero muchos influenciadores y defensores del movimiento de Kennedy "Make America Healthy Again" ("Devolver la salud a EU) promocionan la testosterona como una forma de verse más joven, desarrollar músculo y mantenerse mentalmente lúcido, aunque esos usos no son aceptados por la mayoría de los expertos médicos.

No olvides revisar: Marcas retiran publicidad de "Ventaneando" tras polémicos comentarios de Pedro Sola

¿Qué dice la ciencia sobre los fármacos para reforzar la testosterona?

Aun así, estudios recientes han reforzado el argumento a favor de los beneficios de la testosterona para ciertas condiciones, al tiempo que han disipado preocupaciones sobre su seguridad, en particular las relacionadas con la seguridad cardiovascular.

El año pasado, la FDA retiró de los fármacos una advertencia destacada en recuadro sobre posibles riesgos de infarto y accidente cerebrovascular.

Por separado, una serie de estudios de los Institutos Nacionales de Salud en hombres mayores encontró que tomar testosterona mejoró la disfunción eréctil, la libido y otras medidas sexuales, y tuvo un efecto pequeño en el estado de ánimo. Pero hubo poca o ninguna mejoría en otras medidas como la fatiga, la memoria o el bienestar general.

Otros estudios han mostrado posibles mejoras en el desarrollo muscular, la fuerza y la densidad ósea.

Sin embargo, las guías médicas actuales por lo general recomiendan no realizar pruebas generalizadas de niveles de testosterona. Normalmente, se aconseja a los médicos hablar sobre la terapia con testosterona con hombres que presentan síntomas preocupantes y niveles bajos documentados de la hormona en dos análisis de sangre separados.

Las pruebas de testosterona son difíciles porque los niveles de la hormona fluctúan a lo largo del día. Las mediciones precisas de testosterona suelen realizarse por la mañana, después de ayunar.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB