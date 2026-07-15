Cuba denuncia que sanciones de EU afectan al sector energético de la isla

El Gobierno de Cuba responsabilizó este miércoles a Estados Unidos por agravar la situación en la isla, al considerar que sus medidas económicas perjudican directamente a la población y muestran indiferencia ante las dificultades que enfrentan miles de familias cubanas. Según las autoridades cubanas, el bloqueo petrolero implementado en enero y las sanciones dirigidas a empresas vinculadas con el Gobierno de La Habana forman parte de una estrategia de presión económica.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó a través de redes sociales que el reciente colapso del Sistema Eléctrico Nacional —el quinto registrado en lo que va de 2026 y el tercero en tan solo una semana— ocurre en medio de un escenario de fuerte presión económica sobre el país y, e n particular, sobre el sector energético, situación que atribuyó a las políticas del Gobierno estadounidense.

"A los gobernantes estadounidenses, en particular a su secretario de Estado (Marco Rubio), no les importa el sufrimiento de miles de familias, los cientos de hospitales sin fluido eléctrico, la pérdida de alimentos por falta de refrigeración", puntualizó el jefe de la diplomacia del país caribeño.

Reiteró, asimismo, que a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "no le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero" y "persigue y sanciona a empresas cubanas y extranjeras vinculadas a esa área estratégica".

Washington intensifica su presión sobre Cuba

Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba con el bloqueo petrolero que detuvo los envíos desde Venezuela a la isla, tras el arresto de Nicolás Maduro, y amenazó con aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, en un intento de intensificar el asedio sobre la isla.

Además, el presidente Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

Esta semana el Departamento de Estado de EU comunicó que designó "a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", entre ellas el Ministerio del Turismo, y empresas de importación, exportación y comercialización de combustibles.

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NA