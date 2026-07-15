Rusia pide detener la escalada militar entre Estados Unidos e Irán y retomar las negociaciones

Ante la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y después de que este miércoles el Ejército estadounidense anunciara una nueva serie de ataques contra objetivos militares de la República Islámica, Moscú se pronunció y exhortó a todas las partes involucradas a retomar las negociaciones para evitar una mayor crisis en la región.

Durante una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, señaló que su país rechaza la nueva tanda de ofensivas lanzadas por ambas naciones e instó a todas las partes involucradas a reconsiderar el diálogo y tratar de resolver la disputa por la vía diplomática.

"Instamos a todas las partes a abandonar la confrontación y volver a la mesa de negociaciones", declaró la portavoz.

Rusia pide frenar la confrontación entre Irán y Estados Unidos

Según la funcionaria rusa, una escalada tras otra "conlleva graves daños a la población civil" de los países involucrados y afecta seriamente sus economías.

Mientras tanto, el viceministro de Exteriores de Rusia, Gueorgui Borisenko, se reunió en Moscú con el embajador de Israel, Oded Joseph, para abordar los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó este miércoles la situación en la región y lamentó que el conflicto continúe agravándose.

Continúan los ataques en Medio Oriente

Los bombardeos estadounidenses se produjeron tras la intensificación del conflicto desde la semana pasada, cuando el presidente Donald Trump dio por terminado el acuerdo marco de alto el fuego firmado el 17 de junio con la República Islámica, al acusar a Teherán de mantener ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

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El lunes, Trump anunció el restablecimiento del bloqueo naval y aseguró que Washington cobraría un 20 por ciento por proteger a los buques que cruzaran el estrecho. Sin embargo, este martes retiró esa medida y afirmó que será sustituida por acuerdos comerciales y de inversión con los Estados del Golfo.

La escalada, iniciada hace siete días con enfrentamientos en Ormuz, se ha extendido por Medio Oriente con tres noches consecutivas de bombardeos sobre Irán y la respuesta de Teherán mediante nuevos ataques en la región.

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