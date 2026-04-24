En el histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, bajo la mirada solemne de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, el escritor mexicano Gonzalo Celorio recibió el Premio Cervantes 2025 en una ceremonia cargada de memoria, emoción y un profundo sentido de hermandad entre México y España.

El acto, por el Día Internacional del Libro, cerró de forma simbólica y emotiva. Con la voz afectada por secuelas de cáncer, Celorio ofreció un discurso íntimo sobre la memoria familiar. Recordó a su padre en su lecho de muerte: “Tú llegarás, hijo… si no puedes, yo te empujo”. Evocó también a su madre, lectora devota, y a sus ancestros: un abuelo asturiano que emigró “a hacer las Américas” y una abuela nacida en La Habana cuando aún era provincia española.

El rey Felipe VI subrayó que ambos países “son más que hermanos”, unidos por la lengua y una historia compartida. Destacó en Celorio ese cruce de identidades.

Autor de una obra que transita entre novela, ensayo y memoria -como su trilogía “Tres lindas cubanas”, “El metal y la escoria” y “Los apóstatas”-, el escritor reivindicó la libertad literaria inspirada en Miguel de Cervantes y defendió una narrativa sin ataduras de género.

Horas después, ya en el Círculo de Bellas Artes, inauguró la tradicional lectura continua del “Quijote”, confirmando que su voz -aun frágil- sigue siendo un puente vivo entre dos orillas que comparten lengua, historia y literatura.

El Premio Cervantes es el máximo reconocimiento de la literatura en español. Lo otorga el Ministerio de Cultura de España desde 1976, dotado con 125 mil euros y se entrega cada 23 de abril en honor a Miguel de Cervantes.

Siete escritores mexicanos han ganado el Premio: Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005), José Emilio Pacheco (2009), Elena Poniatowska (2013), Fernando del Paso (2015) y Gonzalo Celorio (2025), consolidando a México como un referente en la literatura hispanoamericana.

CT