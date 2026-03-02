EU eleva a seis los soldados muertos tras ataques de Irán

Estados Unidos confirmó este lunes que aumentó a seis el número de soldados estadounidenses fallecidos en el contexto del conflicto con Irán, luego de que fueran localizados sin vida otros dos militares tras los primeros ataques de represalia lanzados por Teherán el sábado.

“El personal estadounidense recuperó recientemente los restos de dos militares cuyo paradero era desconocido en una instalación que fue atacada durante las primeras ofensivas iraníes en la región. Las operaciones de combate de envergadura continúan”, informó el Comando Central de Estados Unidos a través de la red social X.

La institución no dio a conocer la identidad de los elementos fallecidos, al señalar que esta información “permanece en reserva hasta 24 horas después de notificar a sus familiares”.

Hasta ahora, Washington había reportado cuatro bajas; sin embargo, el presidente de ese país, Donald Trump, advirtió que la cifra podría incrementarse.

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado sábado una serie de bombardeos, que EU nombró como operación Furia Épica, contra diversos puntos de Irán, especialmente Teherán, en los que murieron el líder supremo, Ali Jameneí, y varios altos cargos militares y de seguridad.

La represalia de Irán no se hizo esperar y atacó con misiles el territorio israelí y bases militares de EU en Oriente Medio, lo que ha ocasionado el cierre del tráfico aéreo en la mayoría de la región.

El ataque estadounidense tuvo lugar en plenas negociaciones por un pacto nuclear entre Washington y Teherán. La versión de Trump es que el objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Trump hizo campaña en 2024 precisamente con la promesa de mantener a su país al margen de prolongadas guerras en el exterior, pero expresó este lunes que el conflicto podría extenderse durante cuatro semanas.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EU e Israel han causado al menos 555 muertos. La muerte de los tres militares estadounidenses tras un ataque iraní se anunció el domingo. Y en Israel hay reportadas 10 personas fallecidas entre el sábado y el domingo.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chií Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país.

YC