Israel lanza nueva oleada de ataques contra Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron durante la madrugada de este martes (hora local) el inicio de una nueva serie de bombardeos sobre Beirut, capital de Líbano, dirigidos —según señalaron— a instalaciones y arsenales del movimiento chií Hizbulá.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre ellos L'Orient-Le Jour, se registraron detonaciones en los suburbios del sur de la ciudad, un sector que ya había sido blanco de ataques en las primeras horas del lunes.

A través de un mensaje difundido en su canal de Telegram, las FDI confirmaron que sus fuerzas estaban atacando “cuarteles y depósitos de armas de Hizbulá en Beirut”.

Con estos hechos, Líbano quedó inmerso en la escalada del conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos, tras la ofensiva lanzada el sábado por Washington y el Estado judío contra territorio iraní, la cual derivó en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, y dejó un saldo superior a 500 víctimas mortales.

Desde entonces, no han cesado los ataques entre Israel e Irán, así como los bombardeos de Irán a países aliados de Estados Unidos en la región.

El grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, atacó el norte de Israel en la madrugada del lunes como respuesta a la muerte de Jameneí y los bombardeos de Teherán, lo que provocó la respuesta israelí, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Beirut y el sur del Líbano.

El Ejército israelí aseguró haber atacado más de 70 instalaciones de almacenamiento de armas, bases de lanzamiento y lanzadores de misiles pertenecientes a Hizbulá. Esta ofensiva provocó la muerte de 52 personas y dejó 154 heridos, según fuentes oficiales, entre los cuales se cuentan líderes del grupo chií.

