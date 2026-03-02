La tensión en Medio Oriente se ha intensificado tras la ofensiva militar iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que ha encendido las alertas diplomáticas y de seguridad en buena parte de la región. Ante el deterioro de las condiciones, el Departamento de Estado estadounidense emitió este lunes un llamado urgente a sus ciudadanos para que abandonen de inmediato varios países considerados de alto riesgo.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia pidió a los estadounidenses “salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad” de Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La advertencia se produce en medio de la respuesta iraní a la operación Furia Épica, que ha incluido el lanzamiento de drones y misiles contra instalaciones estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente.

La escalada ha generado un ambiente de incertidumbre y ha elevado el nivel de amenaza para sedes diplomáticas y personal extranjero.

En Irak se reportaron intentos de grupos de personas que buscaron atacar la embajada de Estados Unidos, lo que obligó a las fuerzas de seguridad locales a intervenir para dispersar a los manifestantes y reforzar la protección del complejo diplomático.

Algunas representaciones estadounidenses en los países señalados ya han emitido comunicados específicos. La embajada en Líbano, por ejemplo, exhortó a sus ciudadanos a abandonar el territorio “ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales disponibles”, al advertir que la situación de seguridad “es inestable e impredecible”.

“Recomendamos a quienes decidan no salir (del país) que preparen planes de contingencia para situaciones de emergencia y estén preparados para refugiarse en el lugar si la situación se deteriora aún más”, añade el mensaje de la legación estadounidense en Líbano.

Los ataques iniciados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán han tenido consecuencias de alto impacto político.

Según los reportes oficiales, la ofensiva acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, junto con otras figuras clave de la cúpula de la república islámica.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que la operación podría extenderse por más de cinco semanas, lo que apunta a un conflicto prolongado y de consecuencias aún inciertas para la región.

MF