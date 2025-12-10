EU destina 140 MDD a la compra de seis aviones para crear su propia flota de deportaciones

Según un reporte publicado por el medio estadounidense The Washington Post, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos oficializó un contrato de casi 140 millones de dólares para la compra de seis aviones Boeing 737 , los cuales, según se indica, serán utilizados para operaciones de deportación como parte de una estrategia para que la agencia maneje su propia flota.

Esto se debe a que, hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dependía completamente de vuelos chárter de compañías privadas para llevar a cabo las expulsiones del país , lo que suponía un elevado gasto federal.

De acuerdo con la información divulgada, la compra se financiará con parte de los 170 mil millones de dólares aprobados por el Congreso a principios de este año para respaldar la agenda de frontera e inmigración del presidente Donald Trump durante los próximos cuatro años, recursos incluidos en el amplio paquete fiscal impulsado por el Partido Republicano y aprobado en julio.

Se desconocen por el momento los modelos concretos de estos 737, que pueden albergar entre 85 y unas 200 personas a bordo dependiendo de la configuración.

El anuncio llega después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirsti Noem, haya indicado en anteriores ocasiones que le gustaría que su agencia tuviera aviones propios para ejecutar las deportaciones.

Hace un mes, el diario The Wall Street Journal reveló que la secretaria había dado la orden a ICE para comprar diez aviones Boeing 737 de la aerolínea Spirit Airlines , pero que la operación no logró concretarse.

Trump ha acelerado la cantidad de detenciones de migrantes dentro del país, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de llevar a cabo el mayor número de deportaciones en "la historia de Estados Unidos".

El Gobierno, sin embargo, no ha publicado datos oficiales sobre cuántas personas han sido expulsadas en lo que va de año , desde que el republicano asumió el poder en enero.

Según datos filtrados al medio CNN a finales de agosto, ICE había deportado casi 200 mil personas en los primeros siete meses del año.

