EU despliega portaaviones nucleares en Medio Oriente tras advertencia a Irán

Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que declaró que enviaría una “flota enorme” a Irán ante la represión contra las protestas en el país , este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el grupo de portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln arribó a Oriente Medio.

A través de sus redes sociales, Centcom señaló que el “Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln se encuentra ahora desplegado en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad” , aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó el número de efectivos o recursos movilizados.

"Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega el Océano Índico el 26 de enero", indicó el organismo militar, con base en Florida, en el texto de un párrafo.

Estos portaaviones de la clase Nimitz son los "buques de guerra más grandes del mundo", según la Marina de Estados Unidos.

Las embarcaciones apoyan y operan a los aviones que realizan ataques a objetivos por aire, a flote del agua y en las costas, además de estar en "operaciones sostenidas de proyección de poder en apoyo de Estados Unidos y fuerzas aliadas", detalló el sitio web oficial.

El despliegue ocurre tras la orden del presidente Trump, quien anunció la semana pasada que Estados Unidos tenía una "flota enorme" que se dirigía a aguas cercanas a Irán , a cuyo Gobierno advirtió sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país persa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, respondió este lunes que el envío de la flota estadounidense a la región no afectará su determinación para defenderse , pero advirtió que generará una inseguridad que "afectará a todos" los países de la zona.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que ha tachado de "terroristas" y cuyos muertos cifran en 3 mil117, mientras organizaciones civiles opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, informan de 5 mil 495 los fallecidos.

