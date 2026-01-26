Temporada de invierno en Polonia ha dejado 28 personas muertas

La Policía polaca informó este lunes de que son ya 28 los muertos por hipotermia que se ha cobrado entre diciembre y enero la intensa ola de frío que, además, ha provocado el cierre de varias líneas ferroviarias, cientos de accidentes de tráfico y la suspensión de clases en varias regiones.

Según datos de la Comandancia General de Policía, solo en la segunda semana de enero fallecieron 10 personas, la mayoría de ellas personas sin hogar, ancianos o enfermos, por lo que se han multiplicado las patrullas de asistencia y se han renovado los llamamientos para que los ciudadanos informen de cualquier caso de personas en peligro o situación vulnerable.

Además, la red ferroviaria de casi todo el país se encuentra paralizada por el hielo en la catenaria, con cancelaciones masivas en rutas tanto nacionales como internacionales y retrasos de varias horas en casi todos los trayectos.

Según las mediciones de temperaturas mínimas del Instituto de Meteorología de Polonia, es el invierno más duro desde 2010.

Al mismo tiempo, se han reportado decenas de colisiones en cadena en varias carreteras, provocadas por placas de hielo en el pavimento, un fenómeno presente en la red vial del centro y el sur del país, sobre todo.

Según la portavoz del Instituto de Meteorología, Grażyna Dąbrowska, los ciudadanos deben prestar especial atención a las alertas que los servicios de emergencia envíen a los teléfonos móviles, y advirtió de que "las alarmas son serias, pues se espera un tiempo muy peligroso," con nieblas densas que reducirán la visibilidad a menos de 200 metros.

El Centro de Seguridad del Gobierno mantiene activa la alerta en casi todas las regiones polacas y de acuerdo con las previsiones se esperan temperaturas nocturnas de hasta -15°C, con viento y lluvia helada que persistirá hasta el miércoles al menos.

Por otra parte, cientos de escuelas en todo el país han suspendido las clases y se han interrumpido las rutas de autobuses escolares, con regiones como Pomerania donde 140 centros de enseñanza no han abierto este lunes sus puertas.

