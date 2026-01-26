Shein deja de vender en Turquía luego de la aprobación de tarifas aduaneras

La plataforma china de comercio electrónico Shein, con base en Singapur, informó este lunes que suspenderá sus ventas en Turquía tras un cambio en la regulación local, luego de que el Gobierno turco decidiera aplicar aranceles aduaneros también a los envíos de bajo valor.

De acuerdo con un aviso en la versión turca del catálogo de productos de Shein, se explicó que: "Comunicamos con tristeza que suspendemos de forma temporal la venta en Turquía a causa de los últimos cambios en la normativa legal".

Te recomendamos: Zelenski alista posible reunión con Rusia y EU esta semana

El pasado 7 de enero, el boletín de Estado turco publicó un decreto presidencial por el que se elimina la exención de aduanas para envíos postales o de mensajería del extranjero cuyo valor no supere los 30 euros, norma que entrará en vigor el próximo 6 de febrero.

De esa forma, todo envío comercial del extranjero debe pasar por la aduana, complicando y encareciendo la compra online de productos enviados desde fuera de Turquía.

Lee también: Trump envía al zar de la frontera a Minneapolis

Shein mantiene accesible, sin embargo, su catálogo en turco y en su aviso promete "trabaja para superar los obstáculos" para "reanudar el servicio en Turquía en el futuro cercano".

La multinacional Temu, igualmente dedicada al comercio online con envío a domicilio, sigue funcionando en el país eurasiático, destacando en su web que los productos marcados como "local" se envían desde almacenes ubicados en Turquía, por lo que ya no necesitan pasar por aduana.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA