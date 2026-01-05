Este lunes se abrió una nueva brecha en la política española, con posturas diametralmente opuestas entre los distintos partidos, a raíz de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (EU) y del debate sobre la relación de España con el próximo gobierno estadounidense y la administración de Donald Trump.

Lee también: Maduro se declara no culpable en su primera audiencia en tribunal de EU

Por un lado, el Gobierno (integrado por el Partido Socialista y la coalición de izquierdas Sumar) y el conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, discrepan sobre con quién hablar ahora en Venezuela.

El Ejecutivo defiende que hay que hablar con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, puesto que ha asumido el liderazgo del país caribeño, mientras que el PP ve como a únicos protagonistas del camino de transición a Edmundo González y María Corina Machado.

Por otro lado, los partidos que ideológicamente se ubican a la izquierda del Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez van más allá del Ejecutivo en sus críticas a Estados Unidos y en cuanto a las medidas que España y Europa deberían adoptar frente a la Administración de Donald Trump.

Ahí se encuentran partidos como Podemos, que llegó a gobernar con Sánchez en la anterior legislatura, o Sumar, socio actual del presidente español.

El Gobierno llama al rearme moral

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que le hubiera gustado una respuesta "más dura" de la Unión Europea (UE) al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Maduro , y llamó al "rearme moral" de los principios democráticos ante este "peligrosísimo" precedente.

Afirmó, asimismo, que España hablará con Delcy Rodríguez, aunque el país seguirá manteniendo interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en Venezuela.

Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, dijo que la intervención en Venezuela es una "vulneración gravísima del derecho internacional", aseveró que "no valen medias tintas" y abogó por "pensar bien políticamente cómo se actúa".

El PP cree que la detención de Maduro supone derrotar "el mal"

Para Cuca Gamarra, del Partido Popular, los "únicos protagonistas" en el camino de Venezuela hacia la democracia tras la detención de Maduro, que a su juicio supuso derrotar "el mal", deben ser Edmundo González y María Corina Machado.

El PP también pidió este lunes a Sánchez explicar los "negocios y las conexiones" con el régimen de Nicolás Maduro del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que presidió España de 2004 a 2011 y fue durante años mediador internacional a favor de un diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela.

Podemos aboga por salir de la OTAN

Te puede interesar: Suiza congela los activos de Maduro y sus asociados con efecto inmediato

Mientras el PP cree, como dijo Gamarra, que hay "dudas" sobre si la intervención de Estados Unidos vulnera o no el derecho internacional, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, dijo no tener ninguna duda y estar convencido de que España debe dejar de financiar el "rearme de las empresas militares" de Estados Unidos en la OTAN.

Santiago, diputado de Sumar, lamentó que el Gobierno no haya sido contundente en sus comunicados tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y calificó de "tímida " la actuación del ministerio de Exteriores.

Asimismo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, declaró que Donald Trump está instalando un "régimen de corte fascista" y opinó que España tiene que "salir de la OTAN" como "único camino posible" para construir una "autonomía estratégica militar a nivel europeo".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS