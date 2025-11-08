El presidente de Estados Unidos Donald Trump, exigió al Senado que se mantenga en sesión hasta llegar a un acuerdo para abrir el Gobierno federal.

“El Senado de los Estados Unidos no debería abandonar la ciudad hasta que haya llegado a un acuerdo para poner fin al cierre demócrata. Si no pueden llegar a un acuerdo, los republicanos deberían poner fin al filibusterismo, INMEDIATAMENTE, y ocuparse de nuestros grandes trabajadores estadounidenses”, escribió en Truth Social.

Antes de que Trump publicara el mensaje, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, ofreció a los legisladores republicanos un acuerdo para desbloquear la situación a cambio de extender un año más los subsidios a la ley de Cuidado Asequible (Obamacare), su principal petición durante este tiempo.

Sin embargo, Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, tildó la propuesta de “horrible” y de “terrorismo político”.

Además, el líder de la mayoría en la cámara, el republicano John Thune, explicó que la propuesta demócrata es un “fracaso asegurado” y mantuvo la idea de los republicanos: abrir el Gobierno y negociar subsidios después.

Esta situación ha llevado al republicano a plantear que el Senado se mantenga abierto durante el fin de semana.

La propuesta republicana que se ha estado votando está pensada para abrir provisionalmente el Gobierno hasta el 21 de noviembre.

Tras casi 40 días de Gobierno cerrado si los legisladores llegan a un acuerdo no apunta a que será solo para dos semanas y después volver a la misma situación.

CT