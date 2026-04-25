El Departamento de Justicia de Estados Unidos permitirá el uso del pelotón de fusilamiento como método de ejecución, en medio de un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por intensificar y agilizar los casos de pena de muerte.

La dependencia también reautorizó el uso de inyecciones letales con un solo fármaco, pentobarbital, empleado en 13 ejecuciones durante el primer mandato de Trump, más que bajo cualquier presidente en la historia moderna. El gobierno de Joe Biden había retirado este protocolo por preocupaciones sobre posible dolor y sufrimiento innecesarios.

Las medidas forman parte de un impulso para reactivar las ejecuciones federales tras la moratoria de la administración Biden. Actualmente, sólo tres reos permanecen en el corredor federal de la muerte, luego de que el ex mandatario demócrata conmutara 37 condenas a cadena perpetua, aunque el gobierno de Trump ha autorizado solicitar la pena capital contra 44 acusados.

“El gobierno anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense”, afirmó el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, al sostener que se retomará la aplicación del “castigo máximo” contra criminales peligrosos.

El pelotón de fusilamiento no figuraba previamente en los protocolos federales, según el Death Penalty Information Center. Sin embargo, cinco estados -Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah- ya lo contemplan.

En 2020, el Departamento de Justicia permitió aplicar métodos autorizados por los estados donde se dictó la sentencia. La administración Trump sostiene que Biden “se equivocó en el estándar y en la ciencia”, al defender que el pentobarbital provoca pérdida rápida de conciencia.

Entre los condenados federales destacan Dylann Roof, Dzhokhar Tsarnaev y Robert Bowers, responsables de ataques racistas y antisemitas.

AP

Estados con pena de muerte legislada

Alabama: Inyección letal, electrocución, hipoxia por nitrógeno.

Arizona: Inyección letal, cámara de gas.

Arkansas: Inyección letal.

California: Inyección letal (moratoria).

Florida: Inyección letal, electrocución.

Georgia: Inyección letal.

Idaho: Inyección letal, pelotón de fusilamiento.

Indiana: Inyección letal.

Kansas: Inyección letal.

Kentucky: Inyección letal.

Louisiana: Inyección letal.

Mississipi: Inyección letal, electrocución, gas, fusilamiento.

Missouri: Inyección letal.

Montana: Inyección letal.

Nebraska: Inyección letal.

Nevada: Inyección letal.

Carolina del Norte: Inyección letal, electrocución.

Ohio: Inyección letal.

Oklahoma: Inyección letal, electrocución, nitrógeno, fusilamiento.

Oregón: Inyección letal (moratoria).

Carolina del Sur: Inyección letal, electrocución, fusilamiento.

Dakota del Sur: Inyección letal.

Tennessee: Inyección letal, electrocución.

Texas: Inyección letal.

Utah: Inyección letal, fusilamiento.

Wyoming: Inyección letal, cámara de gas.

CT