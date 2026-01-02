El nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, prometió ayer, durante su discurso de toma de posesión en una ceremonia ante miles de personas, una “nueva era” para la ciudad y servir tanto al millón de personas que votaron por él como a aquellos que no.

“Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”, afirmó el regidor tras el juramento, en la que lo guió el senador izquierdista Bernie Sanders.

Mamdani, de 34 años, que es el primer alcalde musulmán y juró sobre un corán de su familia, dio un discurso unificador, con alusiones a la diversidad social que caracteriza a Nueva York, y reivindicó “valentía” para cumplir con sus promesas de atajar el alto coste de vida y hacer la ciudad asequible.

“Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso”, sentenció.

A propósito, tras tomar posesión firmó una serie de órdenes ejecutivas para abordar la crisis de vivienda, además de revocar parte del trabajo de su predecesor.

En su primer día Mamdani firmó tres órdenes: una para revitalizar la Oficina de protección de inquilinos, y otras dos para establecer equipos de trabajo centrados en evaluar propiedades públicas aptas para construir vivienda y aligerar la burocracia y acelerar los proyectos.

En su discurso inaugural apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad, se propuso demostrar que “la izquierda puede gobernar” y “dar ejemplo”.

Mamdani prometió una “agenda de seguridad, asequibilidad y abundancia” y sugirió que impulsará la función pública, al criticar que administraciones anteriores “acudieron al sector privado mientras aceptaban la mediocridad de quienes servían al público”.

También adelantó una “reforma del sistema fiscal de las propiedades roto” y un “departamento de seguridad comunitaria que abordará la crisis de salud mental y permitirá a la policía centrarse en su trabajo”.

