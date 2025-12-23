Estados Unidos llevará sanciones contra Venezuela “hasta el límite”, advierte embajador

El representante de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad que su país intensificará al máximo las sanciones contra Venezuela, luego del bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense a buques petroleros sancionados y la interceptación de varias embarcaciones en el mar Caribe.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo dedicada a la situación venezolana, Waltz señaló que Washington buscará cortar las fuentes de financiamiento del presidente Nicolás Maduro. Según el diplomático, las sanciones tienen como objetivo impedir que esos recursos sean utilizados para apoyar al llamado Cartel de los Soles, al que Estados Unidos ha clasificado como una organización terrorista.

El embajador subrayó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado su postura de emplear todos los instrumentos de poder del país para enfrentar y desmantelar a los grupos del narcotráfico que, dijo, han operado sin consecuencias en la región durante años.

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad fue solicitada por el propio Gobierno de Venezuela, en respuesta a la decisión de la administración de Trump de bloquear el tránsito de petroleros sancionados que ingresen o salgan del país sudamericano.

Según Waltz, estos petroleros operan como "el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo", y además financian al Cartel de los Soles.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, "es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico (de drogas) hacia Estados Unidos y Europa", apuntó.

La tensión entre ambos países se incrementó el pasado septiembre, cuando Estados Unidos comenzó a atacar lanchas al parecer cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, unos ataques que ya se han saldado con la vida de más de 100 personas.

La Casa Blanca asegura que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas en EU y que la designación terrorista del Cartel de los Soles autoriza al Gobierno a defenderse legítimamente de su amenaza.

A esto se suma que el pasado sábado el Gobierno de EU interceptó en aguas del mar Caribe otro petrolero con bandera panameña llamado Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China.

Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la Administración Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Además, el domingo el Gobierno estadounidense inició una "persecución activa" para interceptar a un tercer tanquero, el Bella 1, según confirmó a EFE un funcionario estadounidense.

