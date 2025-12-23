El papa lamenta el rechazo de Rusia a una tregua navideña y pide 24 horas de paz mundial

El papa expresó este martes su profunda preocupación y tristeza ante la negativa de Rusia a aceptar una tregua con motivo de la Navidad, e hizo un llamado a detener los conflictos armados en todas las regiones del mundo, al menos durante 24 horas, en esta fecha significativa para millones de personas.

A la salida de su residencia en Castel Gandolfo, donde acostumbra descansar los martes, el pontífice señaló que le duele que la propuesta de una pausa humanitaria navideña no haya sido acogida. Exhortó a las personas de buena voluntad a respetar la celebración del nacimiento de Jesús como una jornada dedicada a la paz y al cese de la violencia.

El líder de la Iglesia católica manifestó su esperanza de que este llamado sea escuchado y se traduzca en un día sin guerra, subrayando su deseo de que la Navidad se convierta en un símbolo de reconciliación y descanso de las armas en todo el mundo.

Sobre la situación en Gaza, recordó que hace unos días recibieron en la parroquia de la Santísima Trinidad, la única iglesia católica en la Franja, la visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzabala, y explicó que este martes pudo hablar con el párroco, el argentino Gabriel Romanelli.

"Están intentando organizar la Navidad aunque la situación es muy precaria. Ojalá siga el acuerdo para la paz", afirmó.

Al final de su visita de tres días a la Franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa, explicó a los medios del Vaticano que "los problemas persisten. Casas, escuelas y hospitales necesitan ser reconstruidos. La población vive en extrema pobreza, rodeada de alcantarillas y basura, pero al mismo tiempo, anhela reconstruir sus vidas".

