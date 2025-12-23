Buscan crecer relación bilateral entre México y Brasil

La relación entre México y Brasil ha estado marcada por la cordialidad y el respeto entre ambas naciones, potenciada principalmente por motivos futbolísticos o programas de televisión. Pese a ello, no ha logrado consolidarse en su totalidad.

Por lo tanto, una de las metas de Carlos García de Alba, embajador de México en Brasil, es "alcanzar el verdadero potencial en una relación bilateral" , al considerar que por distintas razones, no se ha alcanzado el umbral entre ambos países.

"Brasil y México son países muy afines, muy cordiales, que nos queremos mucho, pero que a veces hemos creído que la simpatía y afinidad cultural son suficientes para hacer una relación estratégica. No ha sido el caso hasta hoy. Hay una relación importante, pero no estamos en el nivel de relación comercial, económica, cultural, artística", dijo en entrevista con EL INFORMADOR.

Por lo tanto, el embajador mexicano en el país sudamericano, quien fue ratificado en su cargo por el Senado de la República el pasado 30 de septiembre, por ello, con poco tiempo en el cargo, García de Alba apuesta por el fortalecimiento de las relaciones de México con la nación sudamericana.

"El reto es crecer, multiplicar, diversificar muchísimo más la relación, oportunidades. Somos las dos principales economías de América Latina, hay muchas oportunidades inexploradas en la relación bilateral".

El embajador consideró que en la actualidad hay razones para creer en la mejora de la relación bilateral al señalar que hay argumentos como la afinidad política, ideológica y la personal entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el presidente de Brasil, Lula da Silva, recordando que se han encontrado al menos en cuatro ocasiones, entre ellas, en el marco de la reunión de líderes del G7 en Canadá.

Señaló que el intercambio comercial entre ambas naciones es de 16 mil millones de dólares al año, cifra que está lejos de otras naciones con las que comercia México como Estados Unidos o Canadá, ambas naciones de América del Norte. Y dijo que otros países como Chile tienen casi la misma cantidad pese a que es una economía menor que la de México.

"Tenemos que aumentar considerablemente el comercio, también pensaremos en equilibrar la balanza, hoy a favor de Brasil. Tenemos que aumentar las inversiones. México tiene muchas y buenas inversiones, inclusive no recientes, pero hay espacio mucho mayor para crecerlas".

Por esa razón, urgió a empresarios e inversionistas mexicanos a aprovechar el mercado que es Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, ver más allá de países como Estados Unidos o Canadá, ver hacia Sudamérica.

Otro sector donde Carlos García de Alba cree que la relación entre ambos países queda a deber es en el turismo, ya que afirmó que solamente 150 mil brasileños viajaron a México durante el año pasado. "El turismo tiene que crecer exponencialmente y diversificar los destinos, no solo Cancún o Ciudad de México, México tiene muchos más destinos a los que tienen que ir los turistas brasileños".

El embajador recuerda que México es una superpotencia cultural artística, por lo que consideró que el país debe aprovechar sus tradiciones, gastronomía y fiestas para impulsar la diplomacia más fuerte que permita una mayor narrativa de México en los brasileños.

Destaca que Brasil tiene mucho que ofrecer en ámbitos como el turismo, los intercambios académicos, la ciencia o tecnología, al mencionar que la nación sudamericana resalta por su campo espacial aeronáutico o en el rubro de la salud con el constante avance en la producción de vacunas o medicamentos genéricos.

El embajador mexicano ve en el Mundial de futbol de 2026 como una gran oportunidad para que los brasileños vean en México un país potencial para visitar, pero también que se incrementen las inversiones y el intercambio comercial entre ambas naciones.

