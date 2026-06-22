Estados Unidos e Irán logran acuerdo para garantizar un tránsito seguro por Ormuz

Irán y Estados Unidos acordaron establecer un canal de comunicación para evitar incidentes y garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz; así lo anunciaron los mediadores, Pakistán y Qatar, en un comunicado conjunto la tarde de este lunes 22 de junio del 2026.

Asimismo, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días , dijeron los mediadores, y subrayaron que las conversaciones técnicas continuarán durante el resto de la semana.

Teherán y Washington decidieron establecer una célula de gestión de conflictos con el Líbano para detener las operaciones militares.

"Las partes acordaron establecer una célula de gestión de conflictos, integrada por las propias partes y la República Libanesa, con la facilitación de mediadores, para garantizar el cumplimiento del cese de las operaciones militares en el Líbano", reza el comunicado de los mediadores.

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¿Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante?

El estrecho de Ormuz es uno de los cuellos de botella marítimos más críticos del mundo, por donde históricamente transita alrededor del 20% al 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima y una quinta parte del gas natural licuado (GNL). Su bloqueo o inestabilidad tiene repercusiones inmediatas en los precios globales de los energéticos.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de EU (EIA), durante el primer trimestre de este 2026, el flujo de crudo y líquidos derivados del petróleo a través de Ormuz cayó casi un 30% en comparación con el año anterior, situándose en 14.6 millones de barriles diarios.

Esta drástica disminución, equivalente a una pérdida de casi 6 millones de barriles diarios, fue consecuencia directa de las disrupciones provocadas por el conflicto bélico con Irán.

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¿Qué se sabe de la célula de gestión de conflictos en el Líbano?

La creación de la célula de gestión de conflictos responde a la necesidad urgente de estabilizar el sur del Líbano, donde las fuerzas israelíes y los militantes de Hezbolá —grupo respaldado por Irán— han mantenido intensos enfrentamientos desde marzo de este año. Esta escalada de violencia ha dejado miles de víctimas y ha sido uno de los principales obstáculos para alcanzar la paz regional.

Según reportes recientes de las negociaciones en Suiza, este mecanismo tripartito incluirá a representantes de Estados Unidos, Irán y el gobierno de la República Libanesa, bajo la facilitación de los mediadores. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó esta célula como la 'primera prueba real' del memorando de entendimiento, ya que busca garantizar el cese definitivo de las operaciones militares y el respeto a la soberanía territorial libanesa.

JM