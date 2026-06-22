Vance asegura que no habrá desbloqueo de recursos iraníes sin avances en el diálogo

En un breve encuentro con la prensa este lunes, antes de regresar a Washington desde Suiza, donde participó en las negociaciones para poner fin al conflicto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señaló que si las conversaciones con Irán no siguen avanzando, no se liberarán sus fondos congelados.

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El funcionario viajó el fin de semana a Suiza para continuar con el diálogo que busca encaminar a ambos países hacia el fin de la guerra, que inició el pasado 28 de febrero. Sin embargo, este lunes declaró que, si no se siguen concretando acuerdos, los recursos de Irán que fueron congelados como medida de sanción económica por los ataques impulsados por la República Islámica no serán liberados.

"Los fondos no se descongelarán a menos que sigamos observando avances, lo cual será, sin duda, un aspecto clave de la negociación en los próximos días", indicó Vance.

Vance asegura que las conversaciones con Irán mantienen avances

El vicepresidente estadounidense negó haberse sentido "menospreciado" por los iraníes durante las conversaciones en Ginebra, después de que se difundiera un video en el que el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, entra y sale de la sala sin saludar a Vance.

"Se desató una especie de tormenta en las redes sociales donde todos decían que los iraníes se iban a ir, y luego estuvimos hablando con ellos durante las siguientes nueve horas. Así que les recomiendo a los medios que desconfíen un poco de lo que ven en las redes sociales iraníes", dijo el estadounidense.

El vicepresidente declaró que los negociadores iraníes a veces resultan "confusos", pero subrayó que las conversaciones están "progresando".

Vance llegó a Suiza el sábado, después de que las conversaciones, inicialmente previstas para el viernes, se retrasaran debido a la escalada de los combates entre Israel y Hizbulá en el Líbano.

Estados Unidos e Irán avanzan hacia un posible acuerdo

Vance, quien describió el domingo como un "muy, muy buen día" de negociaciones, dijo que Estados Unidos e Irán lograron "muchos avances" durante las conversaciones.

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Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento que pone fin a las hostilidades , desbloquea el estrecho de Ormuz y abre un periodo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y el alivio de sanciones para la República Islámica.

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