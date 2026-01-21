El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes asistir a la cumbre especial del G7 en París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para el próximo jueves, al asegurar que al mandatario galo “no le queda mucho tiempo” en el poder y que no existe garantía de continuidad política.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, con motivo del primer aniversario de su segundo mandato, Trump afirmó que no considera pertinente acudir al encuentro. “No, no iré porque, como sabes, a Emmanuel no le queda mucho tiempo y no hay garantía de continuidad. Es amigo mío. Es un buen tipo. Me cae bien Macron, pero no va a estar mucho más tiempo en el cargo”, declaró. Añadió que, a su juicio, “es mejor reunirse con las personas directamente involucradas”.

Las declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países. En días recientes, Trump ha amenazado con imponer aranceles a Francia por su participación en maniobras militares para defender Groenlandia, territorio danés que Washington busca anexionarse, y por la negativa de Macron a integrarse a la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por el mandatario estadounidense.

CT