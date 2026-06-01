Estados Unidos informó este lunes el nombramiento de un nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, luego de la abrupta salida de Michael Banks, quien dejó el cargo en medio de acusaciones relacionadas con la presunta contratación de trabajadoras sexuales durante viajes oficiales.

El puesto será ocupado por Rosario "Pete" Vasquez, funcionario con cerca de tres décadas de experiencia dentro de la Patrulla Fronteriza. Antes de este nombramiento, estuvo a cargo de la frontera norte en el estado de Washington y coordinó las relaciones con Canadá, de acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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"Como jefe, mi prioridad es clara: apoyar a nuestros agentes, fortalecer nuestras operaciones y garantizar que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos continúe siendo la fuerza de seguridad fronteriza más eficaz del mundo", indicó Vasquez en el escrito.

Además de su posición en la frontera norte de EU, Vasquez también ha trabajado en la frontera sur, en las regiones de Yuma, Arizona, San Diego y en la oficina anti-terrorismo de DHS.

Rosario "Pete" Vasquez tendrá como tarea supervisar a los más de 20 mil agentes

La elección de este nuevo funcionario, que tendrá como tarea supervisar a los más de 20 mil agentes y trabajadores de la patrulla, se produce después una reestructuración en DHS, tras la destitución de la secretaria Kristi Noem en marzo y del "comandante" de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Los cambios en DHS, impulsados por Trump, tuvieron lugar después de que los megaoperativos en Mineápolis a inicios de año resultaran en fuertes enfrentamientos con la población civil y el asesinato a manos de agentes de migración de dos ciudadanos estadounidenses.

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La dimisión de Banks, el predecesor de Vasquez, se produjo después de que The Washington Examiner, un medio de línea conservadora, publicara en abril pasado una investigación sobre supuestos viajes al extranjero de Banks para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

Según denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, Banks "se jactaba" ante sus colegas de haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de una década.

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