Afganistán aprueba decreto que autoriza el matrimonio infantil

El Gobierno de facto talibán en Afganistán enfrenta una nueva ola de críticas internacionales tras la aprobación de un decreto que autoriza el matrimonio infantil, una medida que ha sido duramente cuestionada por organismos defensores de los derechos humanos y agencias de la ONU.

Este lunes, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño condenó la legislación, calificándola como una "grave y sistemática violación del derecho internacional". Según los expertos, la normativa representa un importante retroceso en la protección de los derechos de las niñas afganas y aumenta el riesgo de matrimonios forzados en el país.

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La ley, firmada a mediados de mayo por las autoridades talibanas, establece que el silencio de una niña al alcanzar la pubertad puede interpretarse como una forma de consentimiento para contraer matrimonio. Para el comité de la ONU, esta disposición legitima prácticas que vulneran los derechos fundamentales de las menores, al considerar válido un consentimiento que no ha sido expresado de manera libre e inequívoca.

El matrimonio infantil en Afganistán podría exponer a miles de niñas a uniones tempranas

Los 18 expertos que integran el organismo advirtieron que la medida podría exponer a miles de niñas a uniones tempranas, limitando su acceso a la educación, la salud y otras oportunidades de desarrollo. Además, señalaron que la nueva normativa contradice los compromisos internacionales destinados a erradicar el matrimonio infantil y proteger a los menores de edad frente a cualquier forma de coerción o explotación.

La decisión se suma a una serie de restricciones impuestas por el Gobierno talibán desde su regreso al poder, especialmente aquellas dirigidas a las mujeres y niñas afganas, cuya participación en la vida pública y acceso a derechos básicos ha sido progresivamente limitada.

La ONU agregó que niñas y niños carecen inherentemente de la capacidad para otorgar un consentimiento pleno, libre e informado de un matrimonio.

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El nuevo decreto "expone a las niñas a mayores riesgos de violencia, explotación, embarazo precoz y forzado, interrupción de la educación y daños psicológicos a largo plazo", añadió el comité.

Subrayó que la decisión de las autoridades de facto afganas forma parte de un patrón más amplio de medidas discriminatorias contra mujeres y niñas, vetadas, por ejemplo, de la educación secundaria y superior.

Estas medidas "han privado a millones de niñas afganas de sus derechos fundamentales, han debilitado su futura participación en la economía y la sociedad y han profundizado la pobreza y la desigualdad en todo el país", lamentaron.

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