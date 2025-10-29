Papa León XIV se solidariza con poblaciones afectadas por huracán "Melissa"

El Papa León XIV expresó su cercanía a las poblaciones afectadas por el huracán "Melissa", que tocó tierra en Jamaica en día de ayer como categoría 5, y que también ha llegado a Cuba.

En un mensaje final de la audiencia general celebrada el día de hoy en la plaza de San Pedro, el Pontífice instó a las autoridades a hacer todo lo posible para ayudar a los damnificados.

"En estos días se ha abatido sobre Jamaica el huracán Melissa, una tormenta de potencia catastrófica que está provocando violentas inundaciones y en estas horas está atravesando Cuba y son miles las personas evacuadas y ha devastado casas e infraestructuras y varios hospitales" , recordó el Pontífice.

El Papa expresó su cercanía rezando "por los que han perdido la vida, por los que han huido y por aquellas poblaciones que, a la espera de la evolución de la tormenta, están viviendo horas de ansiedad y preocupación".

Asimismo, instó a las autoridades civiles "a hacer todo lo posible" y agradeció "a las comunidades cristianas, junto con las organizaciones de voluntariado, la ayuda que están prestando".

El huracán "Melissa" con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en el oriente de Cuba este miércoles acompañado de fuertes vientos, intensas lluvias y una gran marejada ciclónica.

"Melissa" atravesó este martes Jamaica como huracán de categoría 5, provocando graves desperfectos en la infraestructura y dejando sin electricidad a más de 530 mil personas, además de aislar a varias comunidades por los daños en las carreteras. El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

MB

