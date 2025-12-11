Jueves, 11 de Diciembre 2025

Advierten a Gustavo Petro que Colombia será “el siguiente”

El mandatario estadounidense afirmó que Colombia tendrá grandes problemas si no detienen la producción de droga

Por: EFE

El mandatario estadounidense descarta un diálogo próximo con su homólogo colombiano. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, el republicano lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump.

El líder estadounidense afirmó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.

Trump pone así a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

