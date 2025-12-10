La líder opositora venezolana María Corina Machado salió este viernes al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega , desde donde saludó ya de madrugada visiblemente cansada pero sonriente a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho.

Es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.

Corina Machado quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

"María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá", al hotel, señaló Frydnes a los medios y a los seguidores de la exdiputada que aplaudieron y gritaban "valiente".

"Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy", añadió el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un "día maravilloso", en el que él entregó a la hija de Machado, Ana Corina Sosa, el premio Nobel de la Paz al no llegar a tiempo a Oslo la opositora.

Frydnes señaló que informará cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes.

La llegada de Machado a Oslo, que vive normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino.

La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya "de camino" a Oslo.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo", dijo en esa conversación, que se produjo cuando estaba a punto de tomar un vuelo, según confesó.

En Oslo se encuentran también su hermana y su madre, Corina Parisca.

De comparecer finalmente ante sus seguidores y los medios en Oslo tras su largo viaje a Europa, este acto supondría la primera aparición de la política venezolana en público desde enero de este año.

X / @MariaCorinaYA

En su discurso de aceptación del premio leído por su hija, Machado dedicó el galardón a todo el pueblo de Venezuela y aseguró que este pronto presenciará el regreso a casa de los opositores exiliados.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", afirmó, y prometió estar entonces en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloró "entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta (...)".

Poco antes, en su intervención Frydnes instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases "hacia una transición pacífica a la democracia" en el país, al ser ésa "la voluntad del pueblo venezolano".

