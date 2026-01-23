Putin se reúne con enviados de Trump; dice que el acuerdo en Ucrania depende del territorio

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, discutió el acuerdo para Ucrania con los enviados de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante unas maratónicas conversaciones nocturnas, y el Kremlin insistió en que debe resolverse la cuestión territorial para llegar a un acuerdo de paz.

La reunión en el Kremlin, que se prolongó hasta pasadas las tres de la madrugada del viernes, se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, criticó con contundencia a sus aliados europeos el jueves por lo que calificó como una respuesta lenta y fragmentada a la invasión a gran escala de Rusia, que dura ya casi casi cuatro y, según apuntó, ha dejado a su país a merced de Putin en medio de la continua presión de Estados Unidos para firmar la paz.

El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, quien participó en la reunión de Putin con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, dijo que "se reafirmó que no se puede esperar alcanzar un acuerdo a largo plazo sin resolver la cuestión territorial", refiriéndose a la exigencia de Moscú de que Kiev retire sus tropas de las zonas del este que Rusia anexó, pero que nunca ha llegado a tomar en su totalidad.

Zelenski afirmó tras su reunión del jueves con Trump en Davos, Suiza, que el futuro estatus de esos territorios ocupados no está resuelto, pero las propuestas de paz están "casi listas".

Como nota positiva, Ushakov dijo a reporteros que se acordó que funcionarios rusos, ucranianos y estadounidenses mantengan conversaciones sobre temas de seguridad relacionados con un posible acuerdo de paz en Emiratos Árabes Unidos el viernes.

Además, indicó que los enviados de Trump informaron a Putin sobre la reunión entre el mandatario y Zelenski, así como sobre las discusiones previas con funcionarios ucranianos y europeos. Las conversaciones en el Kremlin, que describió como "francas, constructivas (y) fructíferas", comenzaron poco antes de la medianoche en Moscú y duraron casi cuatro horas.

Witkoff y Kushner estuvieron acompañados por Josh Gruenbaum, jefe del Servicio de Adquisiciones Federales que sirve como asesor principal en la Junta de Paz de Trump, a la que Rusia ha sido invitada a unirse. Mientras Moscú considera la invitación, Putin reafirmó su oferta de dar mil millones de dólares al nuevo organismo, procedentes de activos rusos congelados en Estados Unidos, para ayudar a financiar la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Preguntado sobre esa propuesta, Trump dijo que le parecía bien. "Si utiliza su dinero, estupendo", afirmó.

Zelenski se reunió con Trump a puerta cerrada por espacio de aproximadamente una hora en el Foro Económico Mundial en Davos, un encuentro que describió como "productivo y significativo".

Hablando con periodistas a bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump señaló que la reunión fue bien y apuntó que tanto Putin como Zelenski quieren llegar a un acuerdo y que "todos están haciendo concesiones" para tratar de poner fin a la guerra.

Los puntos de fricción siguen siendo los mismos que en los contactos que han mantenido los últimos seis o siete meses, agregó, indicando que "las fronteras" son un tema clave. "El principal obstáculo es el mismo que durante el último año", aseveró.

El ejército ruso, que es más grande, ha logrado capturar alrededor del 20% del territorio ucraniano desde el inicio de las hostilidades en 2014 y su invasión a gran escala de 2022. Pero los avances en el campo de batalla a lo largo de un frente que se extiende por unos mil kilómetros han tenido un alto costo para Moscú, y la economía rusa siente las consecuencias del conflicto y de las sanciones internacionales.

Ucrania carece de fondos y, a pesar de haber aumentado significativamente su propia producción, todavía necesita armamento occidental. También anda escasa de efectivos en el frente. Su ministro de Defensa reportó la semana pasada alrededor de 200 mil deserciones y la evasión del servicio militar por parte de unos dos millones de ucranianos.

En su discurso en el Foro Económico Mundial luego de su reunión con Trump, Zelenski enumeró una serie de quejas y críticas a Europa.

Sus aliados en el continente, que ven en peligro su propia defensa futura en la guerra en su flanco oriental, le han brindado apoyo financiero, militar y humanitario, pero no todos los 27 miembros de la Unión Europea están ayudando. A Kiev también le frustran los desacuerdos políticos dentro del bloque sobre cómo tratar con Rusia, así como su respuesta, a veces lenta.

"Europa parece perdida", afirmó Zelenski en su discurso, en el que instó al continente a convertirse en una fuerza global y comparó su respuesta con las audaces medidas de Washington en Venezuela e Irán.

El excómico se refirió a la película "Groundhog Day" ("El día de la marmota"), en la que el protagonista debe revivir el mismo día una y otra vez.

"El año pasado, aquí en Davos, terminé mi discurso con las palabras: Europa necesita saber cómo defenderse. Ha pasado un año. Y nada ha cambiado. Todavía estamos en una situación en la que debo repetir las mismas palabras", dijo Zelenski.

Además, reprendió a Europa por su lentitud a la hora de tomar decisiones clave, por gastar muy poco en defensa, por no detener la "flota fantasma" de petroleros rusos que violan las sanciones internacionales, y vacilar en el uso de los activos del Kremlin congelados en Europa para financiar a Ucrania, entre otras cosas.

Zelenski apuntó que el viernes comenzarán en Emiratos Árabes Unidos dos días de reuniones trilaterales entre Kiev, Washington y Moscú.

"Los rusos tienen que estar listos para compromisos porque, ya saben, todos tienen que estar listos, no solo Ucrania, y esto es importante para nosotros", dijo.

Ushakov, el asesor del Kremlin, confirmó que una delegación rusa participará en el encuentro en la capital emiratí, Abu Dabi. Agregó que durante la reunión en el Kremlin, Estados Unidos expresó su esperanza de que "se abran perspectivas de avance en toda la serie de cuestiones relacionadas con el fin del conflicto y el logro de una solución pacífica".

La delegación rusa estará encabezada por el jefe de la inteligencia militar, el almirante Igor Kostyukov, agregó. Además, el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, mantendrá conversaciones separadas sobre asuntos económicos con Witkoff en Abu Dabi.