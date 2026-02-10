España lidera petición a la UE para prohibir la red social X

La empresa británica YouGov realizó una encuesta que reflejó en sus resultados que el 78% de españoles apoya que la Unión Europea (UE) prohíba la red social X (antes Twitter) si esta no corrige las infracciones a la legislación europea de privacidad y transparencia señaladas por Bruselas en diciembre del año pasado.

De los cinco países de la UE analizados por la encuesta, España es el que tiene un porcentaje mayor, seguido de Francia con un 76 %, Italia y Alemania ambos un 69 % y Polonia con 60 %, entre los que defienden que la UE tome más medidas adicionales contra la red social.

Entre los españoles que respondieron que respaldaban mayores medidas, la mitad apuesta por prohibir X en toda la UE si la plataforma se niega a subsanar las infracciones, mientras que un 27 % sugiere mayores sanciones económicas.

Además, el 64 % de las personas encuestadas por YouGov en España apoyan que la UE priorice la seguridad en línea y la privacidad digital de los europeos, incluso si esto implica perjudicar la relación con los Estados Unidos. La media de los países analizados, en este caso, se sitúa en un 66 %.

Prohibición de redes sociales a menores de edad

Los resultados de la encuesta llegan después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciara el 3 de febrero que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, lo que provocó duras críticas por parte de los magnates tecnológicos de redes como X o Telegram.

En esta línea, el sondeo de YouGov también precisa la tendencia ideológica de los encuestados. A la cabeza entre los que apoyan tomar medidas contra X, los votantes de Sumar 93 %, seguido de los del PSOE 87 %, el PP 75 % y Vox, con un 53 %.

La encuesta, encargada por la coalición internacional People vs. Big Tech, compuesta por casi 150 organizaciones de la sociedad civil, se realizó entre el 14 y el 22 de enero de 2026 entre más de 1.000 participantes en cada uno de los cinco países objeto de estudio.

¿Por qué la Unión Europea quiere restringir X?

La Comisión Europea anunció el 5 de diciembre una multa de 120 millones de euros a X por incumplir sus obligaciones de transparencia y dispone de 90 días para desplegar cambios en la plataforma que atiendan a sus demandas.

El Ejecutivo comunitario también abrió a finales de enero una investigación contra la red social X, por sospechar que esta podría haber violado la Ley de Servicios Digitales (DSA) al activar la herramienta de IA Grok sin evaluar ni mitigar adecuadamente los riesgos relacionados con la difusión de imágenes sexualmente explícitas y de material de abuso sexual infantil, todos ellos contenidos ilegales en la UE.

KR