A través de sus redes sociales, Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de Estados Unidos, afirmó este jueves a representantes republicanos que no tiene ningún problema en realizar una declaración pública televisada en el Congreso sobre sus supuestos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien, tras su muerte en 2019, ha sido vinculado en múltiples ocasiones con figuras de poder de todo el mundo, entre ellas integrantes de la familia Clinton.

El comunicado, publicado en su cuenta de X, llega tan solo unos días después de que tanto ella como su esposo, Bill Clinton, aceptaran testificar ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, como parte de la investigación de este órgano sobre los archivos del caso Epstein.

Los Clinton acordaron los términos de la declaración con el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por Kentucky, James Comer, quien en el último momento habría agregado el requisito de grabar en video la comparecencia de la expareja presidencial.

Esto habría provocado la reacción de Hillary Clinton en las redes al dirigirse directamente a Comer: "Detengamos los juegos. Si quieres esta pelea, hagámosla...en público", escribió.

"Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí", retó Clinton a Comer.

La exsecretaria de Estado no disimuló su malestar por las tácticas de los republicanos.

"Durante seis meses dialogamos de buena fe con los republicanos del Comité de Supervisión. Les dijimos lo que sabíamos, bajo juramento. Lo ignoraron todo. Modificaron las reglas del juego y convirtieron la rendición de cuentas en un ejercicio de distracción", aseguró Clinton.

La tensión en torno a las declaraciones de Hillary y Bill Clinton, que están previstas para el 26 y el 27 de febrero, se mantiene y sigue la incógnita sobre si finalmente serán públicas o no.

