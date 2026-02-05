Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, que participaba en labores de apoyo a corporaciones policiales tras el reporte de un tiroteo, se desplomó, provocando la muerte del piloto y de un agente paramédico que viajaba a bordo, confirmaron las autoridades.

De acuerdo con un comunicado del sargento Kameron Lee, la aeronave Ranger acudió la noche del miércoles para brindar apoyo a la policía de Flagstaff y a otras agencias de seguridad.

"Trágicamente, durante el incidente, el helicóptero se estrelló, matando tanto al piloto como al agente/paramédico a bordo", dijo Lee.

Los nombres del agente y del piloto no han sido revelados.

El helicóptero Bell 407 se estrelló cerca de Flagstaff alrededor de las 10:15 de la noche y generó un incendio, detalló la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Una búsqueda del número de registro mostró que el helicóptero fue fabricado en 2004.

El desplome ocurrió en la zona oeste de la ciudad, a pocas millas de la Ruta 66 y a la vista de un vecindario. Antes de eso, se envió una alerta de emergencia a celulares advirtiendo de un hombre armado por el área y exhortando a la población a mantenerse alejada. Aun así, la gente se reunió cerca de una gasolinera para observar al tiempo que decenas de vehículos policiales llenaban las calles.

La FAA informó que asistirá a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en la investigación del incidente. Se envió un correo electrónico solicitando información a la NTSB el jueves por la mañana.

La Unidad de Rescate Aéreo del Departamento de Seguridad Pública está entrenada para diversas situaciones de alto riesgo, incluyendo rescates en montaña y agua.

La alcaldesa de Flagstaff, Becky Daggett, y miembros de la delegación del Congreso de Arizona expresaron su simpatía por las familias del piloto y del agente.

"Noticias trágicas. Por favor, oren por sus familias y todos los involucrados", dijo el congresista federal Eli Crane, cuyo distrito incluye Flagstaff.

"Noticias desgarradoras del norte de Arizona esta mañana, y un sombrío recordatorio de los peligros que enfrentan las fuerzas del orden", escribió el legislador federal Greg Stanton. "Rezando por los seres queridos de estos oficiales y por todo el Departamento de Seguridad Pública de Arizona" .

El sospechoso en el tiroteo sufrió heridas de bala no letales y fue detenido, indicó Lee. Nadie más resultó herido.

