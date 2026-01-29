En Oriente Medio expresan su preocupación por un ataque de Estados Unidos a Irán

La posibilidad de un ataque militar de Estados Unidos contra Irán ha encendido alertas diplomáticas en Oriente Medio, donde varios países han intensificado contactos para evitar una escalada regional. Funcionarios iraníes sostuvieron conversaciones con gobiernos vecinos ante el riesgo de que el conflicto derive en una confrontación más amplia que comprometa la estabilidad del Golfo Pérsico y del conjunto de la región.

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos expresaron de forma explícita que no permitirán el uso de su espacio aéreo ni de su territorio para acciones militares contra Irán, una postura que busca deslindarse de cualquier represalia y reducir tensiones. Ambos países, pese a albergar bases y activos militares estadounidenses, han reiterado su interés en contener el conflicto. Qatar, sede de una de las principales bases de Estados Unidos en la región, también fue contactado por autoridades iraníes como parte de estos esfuerzos diplomáticos.

Egipto y Turquía se sumaron a las gestiones para evitar una crisis mayor. El canciller egipcio dialogó tanto con Irán como con representantes estadounidenses con el objetivo de “llevar calma” y prevenir nuevos ciclos de inestabilidad. En el caso de Turquía, las autoridades advirtieron que una intervención militar podría provocar desorden regional y una posible ola de refugiados.

Desde Teherán, el gobierno iraní sostuvo que la diplomacia no puede avanzar bajo amenazas militares y pidió abandonar presiones que, a su juicio, solo profundizan la incertidumbre regional. La preocupación compartida entre los países de Oriente Medio apunta a evitar que el conflicto escale y derive en consecuencias políticas, económicas y humanitarias de largo alcance para la región.

Precios internacionales del petróleo suben en medio de la tensión

Los precios internacionales del petróleo registraron ayer avances significativos, impulsados por el aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que reavivaron los temores sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo desde Oriente Medio.

En Londres, el barril de Brent para entrega en marzo subió 1.23%, para cerrar en 68.40 dólares, su nivel más alto desde septiembre de 2025. El crudo de referencia en Europa acumuló su cuarta sesión consecutiva al alza, acercándose a la barrera psicológica de los 70 dólares, en un contexto marcado por la debilidad del dólar y la creciente preocupación geopolítica en torno a Irán, uno de los principales productores mundiales de petróleo.

El repunte se produjo luego de nuevas advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, al régimen de Teherán, al señalar que “el tiempo se acaba”, en referencia a un posible endurecimiento de la postura de Washington. Analistas señalaron que el riesgo de una intervención estadounidense mantiene inquietos a los mercados ante un eventual impacto en la oferta global de crudo.

En paralelo, en Nueva York, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzó 1.3%, para ubicarse en 63.21 dólares por barril. Además del factor geopolítico, el WTI se vio respaldado por una caída inesperada de 2.3 millones de barriles en las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos, según datos oficiales, así como por una reducción en las importaciones.