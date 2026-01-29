Vacuna contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026

Una vacuna oncológica personalizada, diseñada de manera individual para cada paciente y desarrollada en Ginebra, Suiza, fue reconocida este jueves con el Premio Pfizer a la Investigación 2026, informaron el Hospital Universitario de Ginebra y la Universidad de Ginebra, instituciones que participaron en el proyecto.

El Premio Pfizer a la Investigación distingue con cinco reconocimientos, cada uno dotado con 20 mil francos suizos (alrededor de 22 mil euros), a trabajos considerados sobresalientes realizados en Suiza en áreas como oncología, enfermedades infecciosas, inmunología y salud digital.

Te recomendamos: Rusia y Emiratos Árabes Unidos abordan la situación en Irán y el conflicto en Ucrania

Un equipo de tres científicos de esas dos instituciones investigaron durante 15 años una vacuna terapéutica personalizada que entrena al organismo para reconocer y combatir sus propios tumores.

"Mientras los tratamientos convencionales como la quimioterapia y la radioterapia muestran limitaciones a la hora de combatir ciertos cánceres avanzados, la inmunoterapia y las vacunas terapéuticas han abierto un nuevo horizonte de esperanza", subrayaron ambos centros de investigación en un comunicado.

Mejoras en más de la mitad de los pacientes

El estudio, publicado hoy en la revista Cancer Research Communications, fue probado en 34 pacientes con tumores sólidos avanzados y resistentes a otros tratamientos.

En el ensayo, el primero con humanos, los investigadores proporcionaron seis inyecciones de su propia vacuna personalizada a cada paciente durante un periodo de nueve semanas.

Más de la mitad de los pacientes mostraron signos de mejora clínica, desde la estabilización del cáncer hasta una mayor esperanza de vida, y no sufrieron efectos adversos significativos.

"Esto es esencial cuando consideras lo agresivos que pueden ser los tratamientos convencionales", subrayó uno de los investigadores, Eugenio Fernández, médico en la división de Oncología del Hospital Universitario de Ginebra.

Aun así, todavía queda por demostrar la efectividad del tratamiento a gran escala, en estados tempranos del cáncer y en combinación con otros tratamientos existentes, para lo que necesitarán asegurar financiación, apuntó el investigador, Nicolas Mach, responsable de la unidad de investigación de Oncología y del Centro del Cáncer del HUG.

"Los ensayos clínicos avanzados requieren recursos significativos. Ganar el Premio Pfizer es un hito importante (...) que ayudará a atraer el apoyo necesario", expresó Mach.

Una vacuna creada a partir del propio tumor

La vacuna desarrollada por el equipo combina dos procesos: extraer células tumorales del paciente para ayudar a su sistema inmunológico a reconocerlas y combatirlas, e implantar células humanas modificadas genéticamente que estimulan ese sistema inmune.

"En los últimos años, muchos intentos de vacunas terapéuticas han fracasado en la combinación de células tumorales con una estimulación efectiva del sistema inmune", se destacó en el comunicado.

Estas células tumorales son previamente inactivadas con radiación y, una vez reinjertadas, aportan los antígenos específicos que el cuerpo necesita para reconocer como "extrañas" las células cancerígenas y destruirlas.

"Le damos al sistema inmunológico un plan de acción completo para posibles objetivos", explicó el investigador del departamento de Medicina de la Universidad de Ginebra, Rémi Vernet.

Por otro lado, se implantan bajo la piel cápsulas de células humanas modificadas genéticamente que liberan de forma regular un adyuvante en la zona donde se ha injertado el tumor inactivo para estimular la respuesta inmune.

"Este factor inmunoestimulante ayuda a rearmar el sistema inmune, especialmente cuando ha sido debilitado por otros tratamientos previos como la quimioterapia", aclaró Fernández.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA