El virus en mariscos: ¿Qué es el nodavirus y cuáles son sus síntomas?

China está en alerta. Los médicos y especialistas tienen en el foco de atención el aumento de las enfermedades oculares, que de acuerdo a estudios se tratan del nodavirus, un virus de origen marino.

¿Qué es el nodavirus?

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, el nodavirus de mortalidad encubierta es un agente viral relacionado con la familia Nodaviridae, aunque no está formalmente clasificado dentro de ella. Este virus puede propagarse en aguas dulces, salobres y marinas.

¿Cómo se contagia el nodavirus?

Lo más alarmante es que, a pesar de que anteriormente solo este virus se presentaba en animales marinos, ahora ha pasado a los humanos, de acuerdo a investigaciones de revistas científicas como Nature Microbiology.

Algunos estudios han dado a conocer dos principales vías de exposición:

Contacto con mariscos crudos sin protección

Consumo de pescados o mariscos sin cocción

¿Cuáles son los síntomas del nodavirus?

El nodavirus se manifiesta principalmente como uveítis viral anterior, una inflamación severa del ojo, la cual puede derivar en hipertensión ocular persistente, lo que aumenta el riesgo de daño visual irreversible si no se trata oportunamente.

Los síntomas del nodavirus más frecuentes son:

Visión borrosa persistente

Enrojecimiento ocular continuo

Dolor ocular

Sensibilidad a la luz

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Al principio, el nodavirus afectó a la acuicultura. En 2009 fue identificado por primera vez en China, impactando a camarones de la especie Litopenaeus vannamei.

Más allá de poner en peligro a estas especies, un grave problema es que no podía identificarse a tiempo para prevenir su propagación; su comportamiento se caracterizaba por provocar una “muerte silenciosa”, ya que los animales desaparecían sin signos visibles en los estanques de cultivo.

Con información de SUN.

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